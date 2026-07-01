İmamoğlu'ndan Böcek'in ifadelerine yanıt: Faydası olacaksa büyük bir yalan söylesin

İBB davasının bugün devam eden celsesinde, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kendisi hakkındaki ifadelerine karşı söz aldı. İmamoğlu, yargı sürecindeki çelişkilere ve siyasi baskı iddialarına işaret ederek Böcek'in ailesi üzerinden tehdit edildiğini belirtti. "Faydası olacaksa büyük bir yalan söylesin de bir an önce çıksın Muhittin Böcek" diyen İmamoğlu, Adalet Bakanlığı cephesine dikkat çektiği savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok hasta bir adam, oğluyla, geliniyle tehdit edilen bir adam, bir belediye başkanımız, hatta itirafçı olmadan 1 - 1,5 ay önce, 'günü geldiğinde itirafçı olacak' diye Adalet Bakanı tarafından anons edilen Muhittin Böcek, benim hakkımda taksitle 4. defa verdiği ifadede yalan konuşmak zorunda kaldı."

İTİRAFÇI BÖCEK'İN 5 MİLYON EURO İDDİASI

Sürecin temelini oluşturan olayda, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Muhittin Böcek, İmamoğlu'nun adaylık sürecinde kendisinden para talep ettiğini öne sürmüştü. Böcek, savcılık tutanaklarına geçen ifadesinde süreci şu sözlerle aktarmıştı:

"Adaylığım konusunda Ekrem İmamoğlu ile doğrudan görüşmek amacıyla 30 Kasım 2023 tarihinde, yani adaylığım açıklanmadan önce, havayolu ile İstanbul’a gittim. İstanbul’da Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdim. Benden yaklaşık 15 milyon avro civarı maddi kaynak desteği istedi. Bir kısım şahsi paramla birlikte seçim bütçemin bir kısmının kendisinde olduğu bir dostuma, 5 milyon avro paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Havayolu ile 17 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’a, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye gittim. Yine baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede, yanımdaki banknot ve telefon yazılı kâğıdı kendisine teslim ettim."

"TAKSİT TAKSİT DEĞİL, BİR SEFERDE İMZALATSINLAR"

Muhittin Böcek'in bu iddialarının kamuoyuna yansımasının ardından Ekrem İmamoğlu, söz konusu ifadelere ilk olarak Onlar TV aracılığıyla yanıt vermişti. İddiaları tamamen yalanlayan İmamoğlu, Böcek'in ifadesinin alınış biçimini eleştirerek, "Eğer serbest kalmasına faydası olacaksa, böyle taksit taksit değil de bir seferde ne söyletmek istiyorlarsa önüne koyup imzalatsınlar da bari bir işe yarasın" açıklamasını yapmıştı. İBB davasının bugünkü duruşması, İmamoğlu'nun bu yöndeki itirazları ve siyasi baskı vurgularıyla devam etti.