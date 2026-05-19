İmamoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı: '19 Mayıs vazgeçmeyenlerin hikayesidir'

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından anlamlı bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine ve bağımsızlık mücadelesinin ruhuna vurgu yaptığı mesajıyla kısa sürede on binlerce beğeni ve paylaşım topladı.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu ülke, en zor zamanlarında bile vazgeçmeyenlerle kuruldu. Çünkü bazı anlarda mesele, başlamaya cesaret etmektir. 19 Mayıs vazgeçmeyenlerin hikayesidir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!

"MESELE BAŞLAMAYA CESARET ETMEKTİR"

İmamoğlu’nun mesajında öne çıkan en çarpıcı vurgu, "başlamaya cesaret etmek" oldu. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesinin, imkansızlıklar içindeki bir millet için en büyük cesaret adımı olduğunu hatırlatan Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı, tarihin kırılma noktalarına dikkat çekti.

Mesaj, küllerinden doğan bir ülkenin temelinde "vazgeçmeyenlerin" iradesi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

19 MAYIS: BİR MİLLETİN VAZGEÇMEME HİKAYESİ

19 Mayıs, sadece bir takvim yaprağı değil; işgal altındaki bir imparatorluktan, tam bağımsız ve çağdaş bir cumhuriyete uzanan yolun ilk adımıdır. Atatürk’ün bu tarihi günü gençliğe armağan etmesi, ülkenin geleceğine ve dinamizmine olan inancının en büyük göstergesidir.

İmamoğlu da mesajında 19 Mayıs’ı sıradan bir kutlamanın ötesine taşıyarak, onu köklü bir "vazgeçmeme hikayesi" olarak tanımladı.

GENÇLİĞE VE GELECEĞE MOTİVASYON OLDU

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun bu paylaşımı, özellikle günümüz gençliği için bir motivasyon kaynağı olarak yorumlandı.

Zorluklar karşısında pes etmemeyi ve ülkenin kurucu değerlerine sahip çıkmayı öğütleyen mesaj, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken 19 Mayıs ruhunun sadece geçmişe ait bir anı değil, geleceğe yön veren bir rehber olduğu mesajını verdi.