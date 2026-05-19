İmamoğlu'ndan 19 Mayıs kutlamasında gençlere mesaj: Gençlere güvenmek, geleceğe güvenmektir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gün boyu süren çeşitli etkinliklerle kutladı.

Günün son etkinliği Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlendi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da katıldığı etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kutlamalar, İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu’nun sahne performansı, Baran Mengüç ve Bedük Konseriyle devam etti.

"19 MAYIS, GENÇLERE GÜVENMENİN SİMGESİDİR"

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Silivri’den gençlere gönderdiği mesaj paylaşıldı.

Yapay zeka ile oluşturulan video mesajda İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili gençler, cumhuriyetin koca yürekli muhafızları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göz bebekleri, merhaba! Bayramınız kutlu olsun. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hasretle kucaklıyorum.

Sevgili gençler, sizler öyle güzel, öyle değerlisiniz ki siz sadece ülkemizin geleceği değil, bugünüsünüz. Bugün sizin kıymetinizi bilmeyenlerin, bugün hak ettiğiniz yaşamı sizden esirgeyenlerin bu ülkenin geleceğinde yeri olmayacak. 19 Mayıs, gençlere güvenmenin simgesidir.

Gençlere güvenmek; ülkenin gücüne, varlığına, geleceğine güvenmektir. Gençler kendilerine güveneni asla mahcup etmezler. 1919’ da mahcup etmemişlerdi, mahcup etmeyecekler.

Gençlerin o tertemiz vicdanlarına, o koca yüreklerine güvenerek milletin egemenliğini hâkim kılmak için yola çıkanlar yine başaracak. Büyük ve haklı bir dava uğruna yola koyulan gençleri hiçbir güç durduramaz.

"YOLUMUZ UZUN, HEYECANIMIZ YÜKSEK, GENÇLİĞİMİZ VAR"

1919’un gençlerini bir düşünün. İşgal altındaki vatanlarında alabildiğine yorgun ve yoksuldular. Çaresiz ve umutsuzdular. Kimse onların ayağa kalkacaklarına, vatanlarının ve hayatlarının kaderini değiştirebileceklerine inanmıyordu. Ama gençler, kendilerine güvenen o bir çift mavi gözde sonsuz bir umudu, sınırsız bir cesareti gördüler. Ve hiç tereddüt etmeden, zafere ulaşana kadar dinlenmemek üzere yürümek için yola koyuldular.

Bağımsız Türkiye, gençlerin azim ve cesaretiyle kurulmuş; gençlerin aklıyla, emeğiyle bugünlere gelmiştir. Geleceğimizi de gençlerin özgür ruhları, cesur fikirleri şekillendirecek. Ve kolay olmayacak; ama genç olmak, kendine güvenmek, her zorluğu aşabilmeye inanmak demektir. Elbette başaracağız. Hayalimizdeki özgür ve mutlu dünyayı hep birlikte kuracağız.

Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!

Bizler adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türkiye'yiz ve asla vazgeçmeyeceğiz. Atamızın Gençliğe Hitabe'de yüreklerimize nakşettiği gibi birinci vazifemizi yerine getireceğiz: Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Türkiye'nin ve cumhuriyetimizin muhafızları olacağız. Başaracağız! Bu ülke, gençlerinin umudunu tüketen değil, büyüten bir ülke olacak. Bu ülke; gençlerin hayalleri kadar büyük, renkli ve aydınlık olacak.

"GENÇLERİN BİRLİĞİ, GELECEK GÜZEL GÜNLERİN EN GÜÇLÜ TEMİNATIDIR"

Sevgili gençler, bugün sizlere umutsuzluğu kader gibi dayatmak isteyenler olabilir. Hayallerinizi küçültmeye çalışanlar olabilir. Eğitiminizi değersizleştirenler, emeğinizi görmezden gelenler...

Şimdi bu güzel memleketten uzaklaşmak zorunda olabilir. Ama bilin ki bu ülkenin gerçek gücü sizsiniz. Ve bu millet; gençlerini kaybeden değil, gençleriyle yeniden ayağa kalkan bir millet olacaktır. Bize bunu, Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet eden büyük Atatürk öğretti. Sizler taşıdığı emanetin kıymetini bilen, hepimizin umudu, hepimizin gururu gençlersiniz. Herkesten çok kendinize ve birbirinize güvenin.

Gençlerin birliği ve kardeşliği, gelecek güzel günlerin en güçlü teminatıdır. Hepinizi çok seviyorum, sizlere çok güveniyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

"BAĞIMSIZLIĞIMIZI KİMSE BİZE ALTIN TEPSİDE SUNMADI"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan da etkinlikte konuşma yaptı.

Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel ülkemiz bugünlere kolay gelmedi. Bağımsızlığımızı kimse bize altın tepside sunmadı. Bu yüzden biz egemenliğimizin kıymetini en iyi bilenleriz! Bundan 107 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Paşa İstanbul’dan Samsun’a yola çıktığında, Güzel vatanımızın her yeri işgal edilmişti. Kendi vatanımızda, kendi topraklarımızda yabancıydık. Anadolu’nun her yerinde, cephelerde yıpranmış, ekinleri talan edilmiş, yoksulluğun, yokluğun gölgesinde bir hayatın içindeydik. Memleketin her yanında, kurtuluş için çareler aranırken, Genç bir asker, Şişli’deki evinden çıktı, Beşiktaş’ta annesi Zübeyde Hanım’ın elini öptü, hayır duasını aldı. Karaköy’den yola çıktı. Bandırma Vapuru’na bindi. Yanında 18 silah arkadaşıyla birlikte bir milletin bütün umutları vardı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adımını Samsun’a attı, Anadolu ayağa kalktı! Milletimizin kurtuluş mücadelesi işte böyle başladı! O mücadeleden Cumhuriyet’imiz doğdu. Ülkemizin aydınlık yarınları, 19 Mayıs’ta başlayan o mücadeleden doğdu! Ebedi Başkomutanımız bu kutlu günü, ‘Cumhuriyet’i biz kurduk ama onu yükseltecek olan ve yaşatacak olan sizlersiniz’ diyerek gençlere emanet etti. Bugün o gençlik karşımızda, bize bakıyor. Hepinizin Cumhuriyet’e nasıl sahip çıktığını görüyorum. Hepiniz Cumhuriyet’in kıvılcımlarısınız, alevlere dönme heyecanınızı görüyorum.

"SİLİVRİ ZİNDANINDA TUTSAK EDİLEN İMAMOĞLU DA BU HEYECANI GÖRÜYOR"

Bilmenizi isterim ki bir yılı aşkındır Silivri zindanında tutsak edilen Ekrem İmamoğlu da bu heyecanı görüyor. Aydınlık günler için verdiğiniz mücadeleyi adı gibi biliyor. Ve sizleri çok seviyor. Aslında o da, sizler için mücadele ediyor. Ülkemiz, gençlerimiz adil, eşit, güzel günlere kavuşsun istediği için, bunun için çok çalıştığı için bugün özgürlüğünden mahrum ediliyor. Tüm cesaretinizle, meydanlarda, bulunduğunuz her yerde, hakkınıza hukukunuza sahip çıkışınıza bin teşekkür ediyor!

Sevgili Gençler, Ata’mızın size emaneti olan Cumhuriyet, her şeyden önce fırsat eşitliğidir. Ekrem Başkanımız bu fırsat eşitliği sayesinde tam üç kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Bu fırsat eşitliği sayesinde Cumhurbaşkanı adayımız oldu. Sizlerin de her koşulda eşit yaşamanız için çalışıyoruz. Yurtlarımızla, Kütüphanelerimizle, Eğitim desteklerimizle, Atölyelerimizle, kurslarımızla, Eğitim desteklerimizle, Kent Lokantalarımızla, İstihdam ve staj olanaklarımızla, Park ve bahçelerimizle İstanbul sizindir, İstanbul sizin kentinizdir!

"BU TOPRAKLARIN RUHUNDA DİRENİŞ VAR"

Gençler, sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Ülkemizin onuru ve vicdanısınız. Üstünüze örtülmek istenen karanlığı, görmezden gelinmek istenen varlığınızı, bastırılmak istenen güzel sesinizi, gözlerinizden çalınmak istenen ışıltıyı, hayallerinizin önüne çekilmek istenen sınırları biliyoruz. Ama siz, bütün bunlara rağmen, ışık gibi doğmaya, inatla üretmeye, cesaretle direnmeye ve umutla yürümeye devam ediyorsunuz. Çünkü bu toprakların ruhunda direniş var.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gençliğe Hitabe’de ne diyor? ‘Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!’ Her zorluğun karşısında bu cümleyi hatırlayın isterim! Çünkü siz, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğisiniz. İnandığınız yarınlar için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceksiniz. Ve bizler, her zaman sizin yanınızda olacağız. Ekrem Başkanımız 2019’da yola çıkarken kollarını sıvayıp ne demişti? ‘Bu ülke demokrasi için Cumhuriyet için inanın son anına kadar mücadele edecek milyonsever ile dolu. Gençliğimiz var! Gençliğimiz var! Gençliğimiz var!"

Nuri Aslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Daha sonra 19 Mayıs kutlaması Zeynep Bastık konseriyle devam etti.