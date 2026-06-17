İmamoğlu Ortadoğu'da kalıcı barışın anahtarını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığın diplomasi yoluyla sonlandırılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan, Katar ve sürece katkı sunan tarafları kutladı. Yıllardır süren çatışma ve savaşların kalıcı olarak sonuçlanması için atılması gereken adımları açıkladı.

İMAMOĞLU ORTADOĞU'DA KALICI BARIŞIN ANAHTARINI AÇIKLADI

Yaşanan çatışmanın ağır insani ve ekonomik sonuçlar doğurduğunu ifade eden İmamoğlu, “Bu savaş hiç yaşanmamalıydı” değerlendirmesinde bulundu. Çatışmalarda binlerce insanın hayatını kaybettiğini, milyonlarca kişinin güvensizlik içinde yaşadığını ve küresel ekonominin zarar gördüğünü vurguladı.

Trump yönetimi ile Netanyahu hükümetini eleştiren İmamoğlu, askeri seçeneğin tercih edilmesinin ağır sonuçlar doğurduğunu savundu.

Ortadoğu’da kalıcı barış için bir “fırsat penceresi” açıldığını ifade eden İmamoğlu, bu sürecin adil ve kapsayıcı bir barış mimarisine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Bu mimarinin merkezinde Filistin’in yer aldığını belirten İmamoğlu, Gazze’deki insani krizin sona ermesi ve iki devletli çözüm temelinde siyasi bir sürecin başlatılması gerektiğini vurguladı.

İsrail’e Gazze ve Lübnan’da uluslararası hukuka uyma çağrısı yapan İmamoğlu, İran’a da nükleer şeffaflık ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği konusunda yapıcı adımlar atma çağrısında bulundu.

Türkiye’nin diplomatik kapasitesine dikkat çeken İmamoğlu, Ankara’nın bu süreçte belirleyici bir rol üstlenebileceğini ifade etti. Ortadoğu’da kalıcı barışın yolunun diyalogdan geçtiğini belirten İmamoğlu, sürecin Filistin’den Lübnan’a uzanan kapsamlı bir barış girişimine dönüşmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi:

"Ortadoğu’nun bütününü kapsayan kalıcı ve adil bir barış mimarisine dönüştürmek için çalışma zamanıdır. Bu mimarinin anahtarı Filistin’dir. Gazze’deki insani trajedi son bulmadan, Filistin halkının meşru hakları güvence altına alınmadan ve iki devletli çözüm temelinde gerçek bir siyasi süreç başlatılmadan, bölgede kalıcı barıştan söz etmek mümkün değildir."