İmamoğlu: Mahkemelerde yargılama yok yargılamayı sandıkta yapacaksınız

Mahkeme heyetinin kararını açıklamasının ardından saat 16:40'ta duruşma salonundan ayrılan tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sözlerine salondakilerin bayramını kutlayarak başladı. İktidarın ekonomi politikalarını ve yargı sürecini eleştiren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimize iyi bayramlar. Emeklisine, işçisine, gazetecisine bayram yaşatmıyorlar. Alican Uludağ kurtuldu, çok mutluyum. Mahkemelerde yargılama yok. Yargılamayı siz sandıkta yapacaksınız."

ALİCAN ULUDAĞ'A TAHLİYE KARARI

İmamoğlu'nun işaret ettiği gazeteci Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarıyla tutuklu bulunuyordu. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında 3 ay sonra hakim karşısına çıkan Uludağ, savunmasında "Ben yargı muhabiriyim. Görevim yargıdaki gelişmeleri takip etmek ve haber yapmak. Gazetecinin görevi, halk adına devleti yönetenleri denetlemektir. Bu paylaşımlardaki temel amaç halkı bilgilendirmek ve uyarmaktır. Suç işlemedim; tamamen gazetecilik yaptım. Hakkımdaki üç suçlamadan da beraatimi istiyorum. Türkiye büyük bir yol ayrımında. Ya susacağız ya da insan haklarını, özgürlükleri savunacağız" ifadelerini kullandı ve mahkemece tahliyesine karar verildi.

"GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ"

İmamoğlu, gün içinde saat 15:35'te salondan ayrılırken de partisinin yönetimine ve destekçilerine dayanışma mesajı vererek, "Hepinizi çok seviyorum. İnşallah güzel olacak. Bekliyoruz sonucu. Birlikte olmak zorundayız.. Güçlü olmak zorundayız. İnşallah sonu da güzel olacak. Özgür Özel can yoldaşımdır. Genel Başkanımızdır. Onu çok seviyorum…" diye seslenmişti.

SİYASİ DAVA VURGUSU VE "REHİN ALMA" İDDİALARI

Duruşmanın gün boyu süren bölümünde, sanık avukatlarının yargı sürecindeki usulsüzlük iddiaları öne çıktı. Şeyhmus Sarıboğa'nın avukatı Fulya Dağlı, "Duruşma savcısı 16 milyonun belediye başkanına 'haddini bildirmezse haddini bildireceğini' söyledi. Heyetiniz Adem Soytekin'in ifadesini öne çekip tahliye etti. Soruşturmanın savcısı Adalet Bakanı oldu. Biz davanın siyasi olduğunu söylemiştik" dedi.

Serhat Kapki'nin avukatı Ziya Ergin ise müvekkilinin somut bir delil olmadan tutuklandığını belirterek, soruşturma aşamasında bir "rehin alma" durumu yaşandığını savundu. Ergin, müvekkilinin abisi Murat Kapki'nin itirafçı olması için tutuklandığını ileri sürerek, "Müvekkilim ile Murat Kapki arasındaki ilişki örgüt değil, kardeş ilişkisidir" ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜT ŞEMASI DEĞİL ETKİN PİŞMANLIKÇILAŞTIRMA ŞEMASI"

Sanıkların ve avukatların beyanlarında 'etkin pişmanlık' adı altında kurulan baskılar geniş yer tuttu. Sanık Şeyhmus Sarıboğa, avukat Selcen Akar'ın kendisini cezaevinde ziyaret ederek "Murat Kapki hakkında konuşursam tahliye ettirebileceğini" söylediğini ve kendisini etkin pişmanlığa zorladığını anlattı. Avukatı Fulya Dağlı da bu durumu, "Bu iddianamede gördüğümüz şema örgüt şeması değil etkin pişmanlıkçılaştırma şeması" sözleriyle eleştirdi.

Serhat Kapki'nin avukatı Buğra Özdoğan, müvekkiline "Örgüte üye misin" sorusunun dahi sorulmadığını belirterek, soruşturmayı yürütenlerin metne yalnızca işlerine gelen ifadeleri koyduğunu ve mahkemeden delil sakladığını ifade etti. Özdoğan, "Ceza yargılamasında kişi değil eylem yargılanır... Müvekkil hakkında bu ilke işletilmiş olsaydı kendisi çoktan tahliye edilmiş olurdu" dedi.

Etkin pişmanlık ifadesinin savcı yönlendirmesiyle alındığını belirterek itirafçılıktan vazgeçen Murat Kapki ise mahkeme salonunda seyircilere seslenerek, "İtirafçılığımdan dönmemiş olsaydım bugün kesin tahliye olurdum" çıkışını yaptı.

MAHKEMEDEN OYBİRLİĞİYLE 9 TAHLİYE KARARI

Günün sonunda savcılık makamı; Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Engin Ulusoy, Mustafa Keleş ve Gökhan Köseoğlu'nun tahliyesini talep etti. Saat 16:30'da verilen aranın bitmesiyle kararını açıklayan mahkeme heyeti; bu beş isme ek olarak Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya ve Hakan Aplak'ın da tahliyesine oybirliğiyle karar verdi. Mahkeme başkanı, bir sonraki tutukluluk incelemesinin 18 Haziran'da yapılacağını ilan etti.