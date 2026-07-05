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Halk TV Türkiye İmamoğlu için pazartesi büyük gün: Üç ayrı davada yargılanacak

İmamoğlu için pazartesi büyük gün: Üç ayrı davada yargılanacak

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası, sanıkları arasında yer aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ana dava ve casusluk suçundan yargılandığı dava yarın görülecek.

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İmamoğlu için pazartesi büyük gün: Üç ayrı davada yargılanacak
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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gazeteci Merdan Yanardağ, siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün ile birlikte "siyasal casusluk" suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davaya yarın devam edilecek. İmamoğlu'nun diploma davası, sanıkları arasında yer aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ana dava ve casusluk suçundan yargılandığı dava yarın görülecek.

İmamoğlu hakkında İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve "diplomasıyla ilgili zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla açılan davanın duruşması da daha önce 6 Temmuz tarihine bırakılmıştı.

İmamoğlu için pazartesi büyük gün: Üç ayrı davada yargılanacak - Resim : 1

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İMAMOĞLU YARIN ÜÇ AYRI DAVADA YARGILANACAK

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu sanıkları arasında bulunduğu 414 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına da yarın devam edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu duruşma salonunda yarın görülecek.

Böylece hakkında açılan davalardan üçünde yarın hakim karşısına çıkacak olan Ekrem İmamoğlu, aynı gün hem "siyasal casusluk" davasında hem diploma davasında hem de İBB davasında yargılanacak. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu İBB Davası
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