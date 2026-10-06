İmamoğlu: Erdoğan siyasetinin geldiği nokta operasyon bağımlılığıdır

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli X hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması, milli iradeyi gasp eden 'vurguncu' anlayışın çaresizliğinin geldiği son aşamadır. Erdoğan siyasetinin geldiği nokta 'operasyon bağımlılığıdır'. Erdoğan'ın hayalindeki Türkiye, 'operasyonlar ülkesidir.' Sandıktan ve milletten ümidini kesmiştir. Erdoğan millet iradesine, yanındakiler ise devletin ve milletin malına çökmeye bağımlı hale gelmiştir. Eyüpsultan, Yenişehir, Mezitli Belediye Başkanları ve Ataşehir Belediye Başkan Vekilinin tutukluluğu da bir yolsuzluk operasyonu değil; 'asrın soygunu fon vurgunu' faillerinin gündemi örtme çabasının, dengesini kaybetmiş yargı kollarının siyasi operasyonlarının devamıdır. Bu millet sandıkta 'sil baştan' diyecek, Türkiye'yi huzura kavuşturacak tek iradedir."

ÜÇ BAŞKAN BİRDEN CEZAEVİNDE

İmamoğlu'nun işaret ettiği operasyon dalgasında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik 1 Ekim 2026'da şafak operasyonu düzenlendi.

Gözaltına alınan Seçer'in de aralarında yer aldığı 60 şüpheli, 5 Ekim'de adliyeye sevk edildi. Savcılık; Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 50 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Mahkeme, 6 Ekim 2026'da Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi. Soruşturmada toplam 59 kişi gözaltına alınmıştı.

TBB'DE ÜÇÜNCÜ BAŞKAN DA TUTUKLANDI: KOLTUĞA GEÇEN CEZAEVİNE

Seçer'in tutuklanmasıyla birlikte Türkiye Belediyeler Birliği yönetiminde yaşanan yargı müdahaleleri zincirine yeni bir halka eklendi. Birlikte 19 Mart 2025'te başlayan operasyon sürecinden bu yana 2 kez başkanvekili, 1 kez de başkanlık seçimi yapıldı.

Süreç şu kronolojiyle ilerledi:

- Haziran 2024’te TBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025’te gözaltına alındı ve 23 Mart 2025’te tutuklandı.

- 28 Mart 2025’te yapılan seçimde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar TBB Başkanvekili oldu.

- Zeydan Karalar, 5 Temmuz 2025’te gözaltına alındı ve 8 Temmuz 2025’te tutuklandı.

- Karalar’ın tutuklanmasının ardından yapılan seçimde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ilk turda 457 oy alarak TBB Başkanvekili seçildi.

- 2 Mayıs 2026’da İmamoğlu'nun iki yıllık görev süresinin dolmasıyla TBB Meclisi yeni başkanını seçti. Muhalefetin adayı olan Vahap Seçer, 446 Meclis üyesinin oyunu alarak, 311 oyda kalan AKP'li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e karşı seçimi kazandı.

Böylece TBB Başkanlığı koltuğuna oturan üçüncü isim olan Seçer de tutuklanmış oldu. TBB'de başkanvekili belirlemek üzere tarihin netleşmesinin ardından yeniden sandık kurulacak.

ALİ MAHİR BAŞARIR: FON VURGUNUNU YAPANLARIN ZİLİNE DAHİ DOKUNULMUYOR

Tutuklama kararlarına YENİ Parti’den ilk tepkiyi Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır gösterdi. Kararların gizli tanık ve itirafçı beyanlarıyla alındığını belirten Başarır, şu açıklamayı yaptı:

"Maalesef ki gizli tanıklar ve burada delil toplanmadan aynı gün itirafçıların beyanlarıyla tutuklandı. Ben buradan bir kez daha seslenmek istiyorum bu kararı veren, talep eden savcı ve hakimlere: Vicdanınız rahat mı? Bir yerde gizli tanık var, bir yerde açık kanıt var. Şimdi soruyorum, 86 milyona soruyorum: Niye bizim belediye başkanlarımız tutuklu? Tutuksuz yargılanamazlar mı? Adli kontrolle yargılanamazlar mı? Neden sabah 6'da bu insanların kapısı çalarken, bu kadar yolsuzluğa, milyarlarca dolarlık fon krizini yaratanlara kapı ziline dokunulmuyor, kapıları çalınmıyor? Olmaz! Olmaz!"

Milyonlarca seçmenin iradesinin cezaevine gönderildiğini vurgulayan Başarır, adli kontrol imkanlarının gözetilmediğini belirterek şunları söyledi:

"Adaletten beklentimiz bu değil. Mersin halkının iradesi net. Üç belediye başkanı için de net. Hiç kimsenin de kaçtığı falan yok. Ama bugün fon krizinden milyarlık vurgunlar yapanların kaçtığı, paraları götürdüğü söyleniyor. Üç belediye başkanının tek kuruş MASAK'ta raporu var mı? Üç belediye başkanının yurt dışında parası var mı? Yok. Neden onlar tutuklanıyor? Olmaz, olmaz, olmaz! Bakın itirazlar yapılacak. Bir kez daha söylüyorum: Bu insanlar hakkında verilmiş olan kararları gözden geçirin. Yarınlarda bunlar çok konuşulacak. Yarınlarda bunlar tarihimize kara bir leke olarak geçecek. Biz Mersin olarak, Mersinliler olarak, Mersinli siyasetçiler olarak irademize sahip çıkacağız, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mersin iradesi, Mersin halkı dimdik ayakta, belediye başkanlarının arkasında ve bu süreci hep beraber 2 milyon Mersinli takip edeceğiz."