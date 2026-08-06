İmam hatip mezunu çok liseyi tercih eden yok

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sonuç raporunu yayımladı.

Yayımlanan rapora göre, yüzde 5’lik dilimde yer alan öğrenciler arasında ilk tercihini Fen lisesinden yana kullananların sayısı 9 bin 463 oldu. Aynı dilimde ilk tercihine Anadolu lisesi yazan öğrenci sayısı 1.444, İmam Hatip lisesi yazan öğrenci sayısı 936, meslek lisesi yazan öğrenci sayısı ise 160 olarak kayıtlara geçti.

İlk 5 tercihteki genel dağılım incelendiğinde ise toplam 43 bin 850 öğrenciden:

22 bin 870'i Fen lisesini,

17 bin 779'u Anadolu lisesini,

2 bin 623'ü İmam Hatip lisesini,

555'i ise meslek lisesini tercih etti.

İMAM HATİP MEZUNLARININ YÜZDE 40'I FEN LİSESİNİ SEÇTİ

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre raporda öne çıkan verilerden biri de İmam Hatip ortaokulu mezunlarının tercihleri oldu. Yüzde 5’lik dilimde yer alan 5 bin 697 İmam Hatip ortaokulu öğrencisinin 2 bin 317’si lise tercihi olarak Fen liselerini seçti. Bu grupta İmam Hatip lisesini tercih eden öğrenci sayısı ise 1.957’de kaldı.

Bu verilere göre, yüzde 5'lik dilimdeki İmam Hatip ortaokulu mezunlarının İmam Hatip lisesini tercih etme oranı yüzde 34 olurken, Fen lisesini tercih etme oranı yüzde 40 olarak gerçekleşti.

ÖRGÜN EĞİTİM VERİLERİNDE ÖĞRENCİ SAYILARINDA DÜŞÜŞ

Söz konusu verilerle benzer bir tablo MEB’in örgün eğitim istatistiklerinde de görüldü. İstatistiklere göre:

- 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İmam Hatip ortaokullarında 714 bin 297, İmam Hatip liselerinde 666 bin 963 öğrenci bulunuyordu.

- 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ise İmam Hatip ortaokulu öğrenci sayısı 689 bin 62’ye, İmam Hatip lise öğrenci sayısı ise 487 bin 263’e geriledi.

BİNLERCE KONTENJAN BOŞ KALDI

LGS sonuç raporunda okulların kontenjan doluluk oranlarına ilişkin veriler de yer aldı. Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin kontenjanları tamamen dolarken, Anadolu liselerinde yaklaşık 100 kontenjan açık kaldı.

Kontenjan boşluklarının en fazla görüldüğü okul türleri ise İmam Hatip ve meslek liseleri oldu. Yerleştirme sonuçlarına göre:

İmam Hatip liselerinde: 2 bin 226 kontenjan,

Meslek liselerinde: 6 bin 94 kontenjan boş kaldı.