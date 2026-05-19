İlyas Salman'dan mezhepçi iddialarına videolu yanıt!
Usta sanatçı İlyas Salman, kendisini mezhepçilikle suçlayan oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na bu kez videolu yanıt verdi. Hayatı boyunca mezhepçilik yapmadığını söyleyen Salman, "Çalışan, üreten ve paylaşan hiçbir sınıfın düşmanı değilim" dedi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Usta sanatçı İlyas Salman ile aynı yatılı okulda okuduğunu söyleyip kendisinden iş istediğini söyleyen oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Salman'ı mezhepçilikle suçlamış, Sünni olduğu için kendisine iş vermediğini iddia etmişti.
O iddiayı yaptığı paylaşımla yalanlayan usta sanatçı, Kalaycıoğlu'na bu kez videolu yanıt verdi.
"BU MAHLUKATLARIN OYUNUNA GELMEM"
Yanındaki oyuncu arkadaşı "Sen benim 35 yıllık arkadaşımsın. Öyle bir şey olacağının imkanı yok" derken, İlyas Salman şu ifadeleri kullandı
"Doğduğumuz zaman, ne dilimiz vardı, dinimiz vardı, ne kültürümüz vardı, ne tarihimiz vardı. Ben yıllardır şunu söylüyorum; Aklı kemale erdikten sonra şunu söylemek marifettir, bana bu lafı etmek değil. Ben artık çırılçıplak, doğduğum gibi insanım. Benim gözümde iki şey var; bir insan için emek harcayan, yazan, çizen, okuyan, ayakkabı yapan, elbise yapan... Öbür tarafta çalıp zengin olmaya çalışan mahlukatlar var. Bu mahlukatların oyununa gelmem."
"HAYATIMDA MEZHEP KAVGASI YAPMADIM"
Hayatında hiçbir zaman mezhep kavgası yapmadığını, hiçbir sınıfın düşmanı olmadığını söyleyen Salman, sözlerini şöyle noktaladı:
"Açık yüreklilikle söylüyorum, ben hayatımda mezhep kavgası yapmadım. Çalışan, üreten ve paylaşan hiçbir sınıfın düşmanı değilim, bunu bilsinler. Ama Alevi olduğumu da inkar etmem. Ama yalnız ben yıllardır şunu söylüyorum; Anadolu Aleviliğinin Atatürk’ten, ışıktan, aydınlıktan, devrimden, demokrasiden yana olan taraflarını seçip aldım, geri taraflarını süpürüp attım. Böyle dedikoduları da zaten süpürüp attım."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi