İlyas Salman'a mezhepçi diyen yandaş meğer onu okuldan attırmış!
İlyas Salman’ı mezhepçilikle suçlayan Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun, Salman'ı evli diye ihbar ederek konservatuardan attırdığı ortaya çıktı.
50 yıl önce usta sanatçı İlyas Salman ile aynı yatılı okulda okuduğunu söyleyip kendisinden iş istediğini söyleyen oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Salman'ı mezhepçilikle suçlamış, Sünni olduğu için kendisine iş vermediğini iddia etmişti.
Mezhepçilik suçlamasını yaptığı paylaşımla yalanlayan usta sanatçı, "Ben hayatımda mezhep kavgası yapmadım. Çalışan, üreten ve paylaşan hiçbir sınıfın düşmanı değilim." ifadelerini kullanmıştı.
EVLİ DİYE İHBAR EDİP OKULDAN ATTIRMIŞ
Gazeteci Ali Kemal Erdem'in paylaşımına göre, İlyas Salman'ın hayatını anlattığı bir kitapta Kalaycıoğlu'na da yer verdiği, Kalaycıoğlu'nun Salman'ı evli diye ihbar edip okuldan attırdığı ortaya çıktı.
Son sınıfta evli olduğu için konservatuardan atılan Salman, kendisini ihbar eden kişinin Kalaycıoğlu olduğunu söylemiş:
"Malatya’da liseden tanıdığım Halil İbrahim Kalaycıoğlu diye sağcı bir öğrenci vardı. 'İlyas Salman evlidir, okuyamaz' demiş. Müdüriyet de bana yazı gönderdi. Okuldan eve tatile gelmiştim. 'Konservatuvardan atıldın, ilişiğin kesildi' dediler. Soruşturmuşlar. Meğer kendisi bizzat gitmiş. O esnada İhsan Canpolat diye bir müdürümüz vardı. Ona anlatmış. O da gereğini yapmış."