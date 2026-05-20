İlyas Salman'a mezhepçi diyen yandaş meğer onu okuldan attırmış!

50 yıl önce usta sanatçı İlyas Salman ile aynı yatılı okulda okuduğunu söyleyip kendisinden iş istediğini söyleyen oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Salman'ı mezhepçilikle suçlamış, Sünni olduğu için kendisine iş vermediğini iddia etmişti.

Mezhepçilik suçlamasını yaptığı paylaşımla yalanlayan usta sanatçı, "Ben hayatımda mezhep kavgası yapmadım. Çalışan, üreten ve paylaşan hiçbir sınıfın düşmanı değilim." ifadelerini kullanmıştı.

EVLİ DİYE İHBAR EDİP OKULDAN ATTIRMIŞ

Gazeteci Ali Kemal Erdem'in paylaşımına göre, İlyas Salman'ın hayatını anlattığı bir kitapta Kalaycıoğlu'na da yer verdiği, Kalaycıoğlu'nun Salman'ı evli diye ihbar edip okuldan attırdığı ortaya çıktı.

Son sınıfta evli olduğu için konservatuardan atılan Salman, kendisini ihbar eden kişinin Kalaycıoğlu olduğunu söylemiş: