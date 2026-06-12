İlçenin ortasına kilometrelerce halı serip trafiğe kapattılar: "Evimizin bir odası gibi"

Mardin, Kızıltepe'nin eski Hastane Caddesi, 2020 yılında köklü bir dönüşüm geçirdi. 471 metrekare bordür, 2 bin 29 metrekare parke ve bin 912 metrekare kaldırım taşıyla kaplanan alan da halı motifiyle döşenen yok ışıklandırma ve peyzaj düzenlemesiyle donatıldı. Manolya ağaçlarıyla çevrelenen cadde araç trafiğine kapatılarak yayalara açıldı.

DESENLER SOLDU, BAKIM BEKLİYOR

Caddede düzenli yürüyüş yapan Enes Karaaslan desenlerin zamanla solduğunu belirterek yenilenmesini istedi. Karaaslan "Cadde araç trafiğine kapalı ama araçlar ve özellikle motosikletler giriyor. Bu da yayalar ve çocuklar için tehlike arz ediyor. Bunun denetlenmesi lazımdır" dedi. Karaaslan caddenin iki yanındaki bankların da yenilenmesi gerektiğini ekledi.

"EVİMİZİN BİR ODASI GİBİ"

Abdurrahman Denk ise caddeyi ilçenin en güzel alanlarından biri olarak nitelendirdi. Denk "Özellikle halı deseni çok ilgi çekti. Evimizin bir odası gibi. Her akşamüstü burada yürüyüşe çıkıyorum" diyerek bakım ihtiyacına dikkat çekti.

(DHA)