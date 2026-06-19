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Halk TV Türkiye İl Sağlık Müdürlüğü binasını parti alanına çevirdiler: Hem yoğurdular hem halay çektiler

İl Sağlık Müdürlüğü binasını parti alanına çevirdiler: Hem yoğurdular hem halay çektiler

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü binası skandal görüntülere sahne oldu. Binanın dördüncü katında toplanan bir grup kadın, bir yandan çiğ köfte yoğururken bir yandan da halay çekti.

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İl Sağlık Müdürlüğü binasını parti alanına çevirdiler: Hem yoğurdular hem halay çektiler

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü binasında bulunan ve sağlık ihalelerinin merkezinde olan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığında bir grup kadın çiğ köfte partisi düzenledi.

Sağlık ihalelerinin merkezi konumunda bulunan kurumdaki görüntüler tepkilere yol açtı.

KAMU BİNASINDA HALAYLI ÇİĞ KÖFTE PARTİSİ

Gaziantep Doğuş Gazetesi'nden Nesrin Özçay'ın haberine göre; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığında görevli memurların yoğun mesai harcadığı görülen partide; turşular, salatalar ve yeşillikler de masayı süsledi.

İl Sağlık Müdürlüğü binasını parti alanına çevirdiler: Hem yoğurdular hem halay çektiler - Resim : 1

Kadınlar bir yandan çiğ köfte yoğururken bir yandan da odada halay çekti.

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İL SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN HABERİ VAR MIYDI?

Tepkilere yol açan çiğ köfte partisinin Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin'in makamının hemen üst katında olması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gaziantep Sağlık
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