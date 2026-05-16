Ank-Ar (Ankara Araştırma ve Danışmanlık) tarafından yapılan son anket çalışmasında, seçmen nezdinde iktidarın yönetim performansı ölçüldü. Ortaya çıkan sonuçlar, çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi.

Ankete katılanların yüzde 66,6'sı ülkenin kötü yönetildiğini düşünürken, Cumhur İttifakı seçmenindeki memnuniyetsizlik oranları ise iktidarı endişelendirecek boyutlarda gözlemlendi.

GENEL EĞİLİM NEGATİF YÖNDE

Ank-Ar Araştırma Şirketi, vatandaşlara, "Genel Olarak Düşündüğünüzde Türkiye'nin Nasıl Yönetildiğini Düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Katılımcılar tarafından verilen yanıtlar, iktidarın yönetim performansına dair toplumsal algının ağırlıklı olarak negatif eğilim gösterdiğini ortaya koydu.

İKTİDARIN YÖNETİM PERFORMANSI SINIFTA KALDI

Araştırmanın genel sonuçlarına göre, Türkiye'nin "İyi" yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 14,5 olurken, "Çok İyi" yönetildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 10,2 'de kaldı.

"İyi" ve "Çok İyi" diyenlerin toplam oranı ise yüzde 24,7'de kaldı.

Buna karşılık, gidişattan memnun olmayanların oranı açık ara farkla öne geçti.

Türkiye'nin "Kötü" yönetildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 26,3 olurken, "Çok Kötü" yönetildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 40,3 oldu.

Anket sonuçları, toplumun yüzde 66,6'lık bir kesiminin, Türkiye'nin yönetilme biçiminden memnun olmadığını ortaya koyuyor.

Fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 8,7 olarak ölçüldü.

AKP VE MHP SEÇMENİ DE MEMNUN DEĞİL

Parti tabanlarına göre yapılan oy dağılımları, Cumhur İttifakı seçmeninin ciddi bir bölümünün de iktidarın yönetim performansından memnun olmadığını gösterdi

AKP seçmenine göre:

Kendi partisinin yönetiminde olan Türkiye'nin "İyi" yönetildiğini savunan AKP'lilerin oranı toplamda yüzde 55,7 oldu. Ancak AKP seçmeninin yüzde 40'ı (Yüzde 26,2 "Kötü", Yüzde 13,8 "Çok Kötü") Türkiye'nin "kötü" yönetildiğini ifade etti.

MHP seçmenine göre:

İktidar ortağı MHP tabanında da benzer bir tablo var. MHP'lilerin yüzde 52,7'si gidişatı olumlu bulurken, yüzde 41,8'i yönetimi "Kötü" olarak değerlendirdi.

MUHALİF SEÇMENİN DÜŞÜNCESİ AYNI

Muhalefet partilerine oy veren seçmenlerin neredeyse tamamı Türkiye'nin yönetim performansının kötü olduğunu beyan etti.

CHP ve İYİ Parti seçmeni açısından:

CHP seçmeninin yüzde 90,4'ü, İYİ Parti seçmeninin ise yüzde 91,8'i ülkenin kötü yönetildiğini ifade etti. Bu iki parti, iktidara en sert eleştiriyi getiren seçmen gruplarını oluşturdu.

DEM Parti ve YRP seçmeni açısından:

DEM Parti tabanının yüzde 78,6'sı kötü yönetim derken, Yeniden Refah (YRP) seçmeninin de yüzde 65,5'i gidişattan memnun olmadığını kaydetti.