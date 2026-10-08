İktidara yakın yazar gaza geldi, Husileri İsrail'e benzetti: Kabe'yi biz savunacağız

Suudi Arabistan ile Husilerin kontrolündeki olan Yemen arasındaki gerginlik ve çatışmalar devam ederken Türkiye’nin Arabistan ve Pakistan ile birlikte imzaladığı Mekke Anlaşması olarak anılan askeri pakt Türk askerinin Arabistan’a gidişinin önünü açan bir anlaşmaya dönüştü.

Anlaşmaya göre bu üç ülkeden her hangi birine yönelik saldırı girişimde imzacı ülkelere yapılmış bir saldırı olarak alınacak maddesi bulunuyor.

Bu durum muhalefetin eleştirilerini de beraberinde getirdi. Muhalefet bu girişimin aynı zamanda İsrail ile de çatışan Yemen’e karşı asker gönderme olarak değerlendirildi ve İsrail’in bölgedeki isteğinin bu olduğunu söylüyor.

Mekke Anlaşması’nın ortak açıklamasında yer alan “Askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan’a hızla konuşlandırılması” kararı, Türkiye’de, “Savaşa mı dahil olacağız” endişelerine neden oldu.

TBMM onayı olmaksızın Türkiye’nin bölgeye asker göndermesi yasal değil. Ancak Meclis’in onayına sunulacak olası bir kanunun aritmetik nedeniyle geçmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

MEKKE SAVUNMASI...

Tartışmalar devam ederken İktidara yakın Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, konuyu köşesine taşıdı.

Karagül, Husileri IŞİD’e benzetip israil’in piyonu olarak gördü. Yazıda Türkiye’nin 107 yıl sonra tekrar Mekke’yi savunacağını aynı topraklarda asker bulunduracağını ifade etti.

Yazıda ayrıca İran’ı da eleştiren Karagül Yemen’e karşı asker göndermenin İsrail’in işine yarmayacağını da iddia etti.

Yazının en çarpıcı bölümü ise “Kim bilir, Kabe’yi de, Medine’yi de savunmak yine bize düşecek” ifadelerini yer aldığı pragrafta.

Karagül yazıda şu ifadeleri kullandı:

"1916-19 arası tam iki yıl, İngiliz işgalcilere karşı Medine’yi savunduk. Fahrettin Paşa’nın şanlı direnişinden bu yana 107 yıl geçti. Ve biz yine Kabe’yi, Medine’yi savunmaya yöneldik. Biz hep savunuruz, koruruz ve bu konuda hep gönüllü olduk.

Kim bilir, Kabe’yi de, Medine’yi de savunmak yine bize düşecek.

Şu an Türkiye ve Pakistan bu amaçla yola düştü. Umarız başka ülkeler de buna katılır ve Suudi Arabistan’ı bile aşan çok daha büyük bir yıkım planı engellenir. Engellenecek de.

Yazıda Karagül şu ifadeleri kullandı:

MEKKE VE MEDİNE’YE FÜZE ATAMAZSINIZ! BU YENİ BİR KUDÜS SENARYOSUDUR.

“İsrail-İran çatışma ekseni” bir ülkeyi daha parçalanmanın eşiğine getiriyor, İran kontrolündeki Husi silahlı güçleri, İsrail ile savaşırken birden yönlerini Suudi Arabistan’a çeviriyor, doğrudan Mekke ve Medine’ye füze saldırıları yapabiliyordu.

HUSİLER DAEŞ’E DÖNDÜ. “MEZHEP SAVAŞI” OLARAK PAZARLAYACAKLARDI.

İşin ne kadar vahim olduğu Husi füzelerinin bu şehirlere yönelmesiyle ortaya çıkmıştı. İsrail’le savaşan bir yapı bir anda dolaylı olarak İsrail’in silahlı gücüne dönüşüyordu. Tıpkı DAEŞ ve diğerleri gibi.

Terör örgütlerinin şartları olgunlaştırmasıyla ülkeler işgal edenler, iç savaşlar çıkaranlar, yeni bir deneme yapıyordu. Bu anlamda Husiler’in üslendiği rolle PKK’nın üslendiği rol ya da DAEŞ’in üslendiği rol aynıydı.

Bunun dışında Irak’tan, Sudan’dan, Libya’dan sonra bir ülkeyi daha parçalamak için harekete geçiyorlardı. İran-Suud denklemine yatırım yapıp, mezhep üzerinden bir çatışmayı pazarlıyorlar, S. Arabistan’ı “Iraklaştırma” ya da “Suriyeleştirme” hesabı yapıyorlardı.

107 YIL SONRA MEDİNE’Yİ YİNE BİZ SAVUNACAĞIZ…

1916-19 arası tam iki yıl, İngiliz işgalcilere karşı Medine’yi savunduk. Fahrettin Paşa’nın şanlı direnişinden bu yana 107 yıl geçti. Ve biz yine Kabe’yi, Medine’yi savunmaya yöneldik. Biz hep savunuruz, koruruz ve bu konuda hep gönüllü olduk.

Kim bilir, Kabe’yi de, Medine’yi de savunmak yine bize düşecek.

Şu an Türkiye ve Pakistan bu amaçla yola düştü. Umarız başka ülkeler de buna katılır ve Suudi Arabistan’ı bile aşan çok daha büyük bir yıkım planı engellenir. Engellenecek de."