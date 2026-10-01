İktidara yakın yazar "Fatma Betül Sayan Kaya yalnız mı?" diye sordu! "DDK bulacak seni"

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın fonlara 163 milyon 46 bin TL yatırdığı ve yaptıkları satışlar sonucunda 2 milyar 170 milyon TL çekmesinin ardından tartışmalar sürüyor.

İktidara yakın Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, "Betül Sayan Kaya yalnız mı?" sorusunu gündeme getirerek AKP içerisinde başka isimlerin de fon skandalına dahil olduğunu öne sürdü.

“ERDOĞAN’IN ARKASINA SAKLANMAYIN”

TVNET’te yayımlanan programda konuşan Kılıçarslan, fon soruşturması kapsamında başka isimlerin de ortaya çıkabileceğini savundu. Kılıçarslan, bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasına saklandığını ileri sürerek bu kişilerin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Kılıçarslan, “Betül Sayan Kaya yalnız mı? Başka foncular yok mu AK Parti'de?” diyerek, “Recep Tayyip Erdoğan bir çınar. ‘Çekilin bakalım o çınarın arkasından da kilonuz kaç ona bakalım’ dediğimde çok kızmışlar bana, haberi geldi. Saklanmayın Erdoğan’ın arkasına” ifadelerini kullandı.

“DEVLET DENETLEME KURULU SONUÇTA BULACAK SENİ”

Devlet Denetleme Kurulu’nun sürece dahil olmasıyla fon soruşturmasında başka isimlerin de tespit edilebileceğini öne süren Kılıçarslan, söz konusu kişilere kendileri ortaya çıkmadan önce açıklama yapmaları çağrısında bulundu.

Kılıçarslan, “Üşenmedim hesapladım, hayatının sonuna kadar günde 118 bin lira para yiyebilir bu insan” dedi. Kılıçarslan, şöyle devam etti:

“Devlet Denetleme Kurulu sonuçta bulacak seni. Dolayısıyla bulmadan önce delikanlı gibi AK Parti'ye son bir borç ödeyin ve kendinizi ele verin. Çok kıymetli bir çağrı bu. Hesap sorulmayan her 15 dakika bize zarar veriyor.”

“165 MİLYON LİRAN OLACAK, NEREDEN BULDUN DİYE SORAMAYACAĞIZ?”

Kılıçarslan, programda yaptığı konuşmada ayrıca devlet imkanlarından yararlanmış kişilerin elde ettikleri servetlerin de sorgulanması gerektiğini savundu.

Kılıçarslan, “Devlet sana burs verecek, kimsenin hayal edemeyeceği koltuklarda oturacaksın. 165 milyon liran olacak, kazandığın para karşısında biz bu parayı nereden buldun diye soramayacağız?” ifadelerini kullandı.