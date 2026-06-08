İktidara yakın Sağlık-Sen'e savcılık incelemesi! Sağlıkçının aidatıyla düğün ve milyonluk avans

İktidara yakınlığıyla bilinen Sağlık-Sen ve sendikanın bazı yöneticileri hakkında yapılan şikâyet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Elips Haber'den Kadir Gürhan'ın ulaştığı bilgilere göre; Ş.M. isimli şikâyetçi tarafından savcılığa sunulan dilekçede, sendika bünyesinde faaliyet gösteren Yardımlaşma Sandığı'nın mali işlemleriyle ilgili usulsüzlük iddiaları yer aldı. Savcılığa sunulan belgelere göre, sandığın yönetmelik ve mali kayıtları üyelerin ve denetim organlarının erişimine tamamen kapalı tutuldu. Dilekçede ayrıca sendika kaynaklarının bazı ticari işletmeler aracılığıyla kullanıldığı ve elde edilen gelirlerin resmi kayıtlara tam olarak yansıtılmadığı belirtildi.

BEYOĞLU'NDA OTEL VE 1.5 MİLYON TL'LİK 'AVANS' İDDİASI

Savcılığın incelemeye aldığı dosyada yer alan iddialar sadece sandıkla sınırlı kalmadı. Şikâyet dilekçesinde, sendika kaynaklarıyla İstanbul Beyoğlu'nda bir otel satın alındığı ve bu otelin gelirlerinin kayıt altına alınmadığı ifade edildi. Sendika tüzüğüne aykırı harcamaların detaylandırıldığı şikâyette; bazı yöneticilere yüksek maaş ve ek ödemeler yapıldığı, emekli yöneticilere düzenli ödemelerin sürdürüldüğü ve bazı şube başkanlarına 'avans' adı altında 1 milyon 500 bin TL tutarında yüksek ödemeler gerçekleştirildiği vurgulandı.

SENDİKA BÜTÇESİNDEN OĞLUNA DÜĞÜN İDDİASI

Savcılık dilekçesinde dikkat çeken bir diğer harcama kalemi ise düğün masrafları oldu. İddiaya göre, Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki'nin oğlunun 2021 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen düğün organizasyonuna ait tüm masraflar doğrudan sendika bütçesinden karşılandı. Yöneticilerin çocuklarının düğün masraflarının sendika kaynaklarından ödenmesi, dosyaya usulsüzlük ve yetki aşımı olarak yansıdı.

SAVCILIK 2022'DEN BUGÜNE TÜM BELGELERİ TALEP ETTİ

Söz konusu şikâyetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı sendikadan resmi olarak belge talep etti. Savcılık, Yardımlaşma Sandığı'na ve sendikanın genel mali yapısına ilişkin 2022 yılından itibaren hazırlanan bütün belgelerin gönderilmesini istedi. Sendikadan talep edilen belgeler arasında; denetim raporları, maaş artışlarına ilişkin kararlar ve bu kararların dayanakları, avans ve ikramiye ödemelerine ait kayıtlar, emekli yöneticilere yapılan tüm ödemeler yer alıyor. Soruşturma kapsamında ayrıca, sendika ile Yardımlaşma Sandığı'nın tüm banka hesap bilgileri ve Beyoğlu'nda bulunduğu belirtilen otelin satın alınma sürecine ilişkin bilgi ve belgeler de inceleme altına alındı.