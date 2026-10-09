İktidar medyasında fon krizine karışanların isimleri açıklansın çağrısı: Ahmet Hakan da istedi

Türkiye günlerdir fon krizini konuşuyor. Yüz binlerce insanın mağdur olmasına yol açan krizde soruşturma ve ifade verme işlemeleri devam ederken YENİ Parti fon krizine adı karışan siyasilere ilişkin iddialarını da sürdürüyor.

Eski bakan AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2.2 Milyarlık işlemde adının geçmesinin ardından görevlerinden istifa etmesi ve şüpheli sıfatıyla ifade vermesi de siyasilerin skandaldaki sorumluluklarını tartışmaya açtı.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin Bakan Ömer Bolat ve Mahinur Göktaş iddiaları da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

LİSTE AÇIKLANSIN ÇAĞRILARI

Göktaş babasının adının karıştığı iddia edilen fon skandalına ilşikin yalanlama yaparken Bolat ise 2 yıl önce tüm fonlardan çıktığını duyurmuştu.

AKP’li Özlem Zengin ise aykırı bir çıkış yaparak fon krizine adı karışan herkesin adının açıklamasını istedi.

Bunun üzerine Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan da iddiları hatırlatarak listenin açıklamasını isteyen bir yazı kaleme aldı.

Hakan yazısında; “AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in fon kriziyle ilgili şu açıklamasına dikkat: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum. Hepsinin açıklanmasını istiyorum. Bu liste açıklansın. Herkes huzura ulaşsın.” ifadelerini kullandı.

Hakan’ın yazısı şöyle:

"Yeni Partili Ümit Özlale, bu kez Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı hedef aldı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, hemen yanıt verdi Özlale’ye.

Tak tak, güm güm...

Yalanladı Özlale’yi.

Bu olay da göstermiştir ki:

- Bu iş artık haysiyet cellatlığına doğru gidiyor.

- Olay sulandırıldıkça sulandırılıyor.

- Gerçek fon sahtekârlarını rahatlatacak şeyler yapılıyor.

- Olayla ilgisi olmayan kişilerin onurları çiğneniyor.

- Çamur atanın yanına kâr kalıyor.

- Doğru dürüst araştırılmadan isimler piyasaya sürülüyor.

Ümit Özlale’nin söylediklerini artık ciddiye almam, bir.

Ümit Özlale’den “Çok özür diliyorum Bakan Hanım” diye bir açıklama bekliyorum, iki.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in fon kriziyle ilgili şu açıklamasına dikkat:

“Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum. Hepsinin açıklanmasını istiyorum. Bu liste açıklansın. Herkes huzura ulaşsın.”

Kesinlikle katılıyorum.

Bu liste açıklanmalı.

Çünkü liste açıklanmadığı müddetçe...

- İftirayla karışık dedikodular alıp başını gidecek.

- “O da varmış, şu da varmış” falan diye birçok isim töhmet altında kalacak.

- Bulanık suda balık avlamaya çalışanlara gün doğacak.

- Fısıltılarla haysiyet cellatlığı yapılacak.

- Olayı sürekli körüklemek mümkün olacak.

Özlem Zengin’in çağrısı karşılık bulmalı.

Liste açıklanmalı."