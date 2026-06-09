İktidar medyası tarafını göstermekte rahat! İki grup toplantısı' dediler ama sadece butlanı verdiler

CHP lideri Özgür Özel ve mutlak butlanla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını açıklamasının ardından başlayan gerilim sona erdi. Kılıçdaroğlu konuşmak için genel merkeze geçti. Özel grup kürsüsüne çıktı. İktidar medyası ise bu sırada tarafını göstermekten çekinmedi.

İKTİDAR MEDYASI TARAF GÖSTERMEKTE RAHAT!

Özgür Özel, grup toplantısında konuşurken iktidara yakın kanalların tarafını gösteren yayınları dikkat çekti. İktidar medyası, Kılıçdaroğlu'nu öne çıkaran ifadelerle grup toplantısı krizini ekrana taşıdı. Öte yandan Özgür Özel'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başlayınca Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki konuşmasını yayına veremedi.

Habertürk, biri Meclis'te diğeri genel merkezde olmak üzere "CHP'de iki ayrı grup toplantısı" olduğunu iddia ederek yayına devam etti.

Ekranı ikiye bölen A Haber, Özel'in konuşmasını verdi. Ancak Özel'in isminin altında "CHP'nin grup toplantısı" yazarken ekranın diğer tarafında Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı salonu

"Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı" olarak yayınladı.

İKİ GRUP TOPLANTISI DEDİLER

TGRT ve CNN Türk, Özgür Özel'in konuşmasını da Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını da grup toplantısı olarak servis etmezken "Kılıçdaroğlu CHP'de Özgür Özel TBMM'de/Meclis'te" diyerek konum vermekle yetindi.

Öte yandan TGRT, beklendiği gibi dolmayan genel merkezdeki salonu ekrana verirken Özgür Özel'i yayına vermedi. CNN Türk ise ekranı ikiye bölerek grup toplantısını ve genel merkezi yayına verdi.

SADECE BUTLANI VERDİLER

Devlet kanalı TRT, mutlak butlan sürecinde iktidarın "Yargı kararını verdi" ve "CHP kendi içini yönetemiyor" söylemleri merkeze alarak Kılıçdaroğlu'nu gündeme getirirken, Özgür Özel'in "Milli irade gasp ediliyor, bu bir siyaset mühendisliğidir" çıkışlarına yer vermediği gibi grup toplantısındaki konuşmasına da yer vermedi.

TRT Haber Kılıçdaroğlu'nun butlan ekibiyle yaptığı görüşmeyi "Kemal Kılıçdaroğlu, üyelerle grup toplantısı öncesi değerlendirme yapıyor" ifadesiyle verdi.

Devletin haber ajansı Anadolu Ajansı da bugünkü gündem programında, CHP Lideri Özgür Özel'in yapacağı grup toplantısına yer verilmemiş, bülteninde Kılıçdaroğlu için "Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak" ifadesini kullandı.