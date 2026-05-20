İktidar medyası da artık karartamıyor! Abdülkadir Selvi ekonomideki kara tabloyu yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Areda Survey araştırma şirketinin nisan ayına ait anket verilerini köşesinde paylaştı. İktidara yakınlığıyla bilinen Selvi’nin aktardığı verilere göre, ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmeye yönelik adımları vatandaş nezdinde karşılık bulmadı.

Ankette katılımcılara yöneltilen, "Uygulanan ekonomi politikasının enflasyonu düşürmede başarılı olup olmadığı" sorusuna verilen yanıtlar, ülkedeki geçim sıkıntısının boyutunu gözler önüne serdi. Katılımcıların sadece yüzde 14,7'si ekonomi politikalarını "Başarılı" bulurken, yüzde 85,3 gibi ezici bir çoğunluk ise "Başarısız" cevabını verdi.

Ekonomi Politikaları Enflasyonu Düşürmede Başarılı mı? Kaynak: Areda Survey Nisan Ayı Anketi BAŞARISIZ BULANLAR %85.3 BAŞARILI BULANLAR %14.7

GÜNCEL ANKETTE PARTİLERİN OY ORANLARI

Areda Survey’in nisan ayı araştırmasında siyasi partilerin oy oranları da ölçüldü. Ankete katılanların tercihleri doğrultusunda ortaya çıkan oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Siyasi Partilerin Son Oy Oranları Kaynak: Areda Survey Nisan Ayı Araştırması AKP %34.4 CHP %30.3 DEM PARTİ %9.2 MHP %9.0 İYİ PARTİ %5.1 ANAHTAR PARTİ %3.9 ZAFER PARTİSİ %3.0 YENİDEN REFAH %2.1

SELVİ'NİN DİKKAT ÇEKEN CHP VE ERDOĞAN ANALİZİ

Yazar Abdulkadir Selvi, köşesinde anket sonuçlarını değerlendirirken bir veriye takıldığını ifade etti. AKP'nin son 4 aydır düzenli bir yükseliş trendinde olduğunu savunan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika adımlarının muhalif seçmende dahi güven oluşturduğunu öne sürdü.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’yi Erdoğan sırtlıyor. Ama ortaya çıkan skandallara, yolsuzluk ve seks soruşturmalarına rağmen CHP nasıl yüzde 30’da kalıyor? 1- Muhalif seçmende bu operasyonların siyasi olduğu algısı yerleşmiş durumda. 2- Ekonomi."

SOKAĞIN VE SEÇMENİN GERÇEK GÜNDEMİ: GEÇİM SIKINTISI

İktidara yakınlığıyla bilinen Selvi, AKP'nin önündeki en büyük engelin muhalefet partileri değil, doğrudan halkın yaşadığı ekonomik zorluklar olduğunu yazdı.

Sokağın gerçek gündeminde ekonomi olduğunu vurgulayan Selvi, yazısını şu sözlerle tamamladı: