İktidar mahallesinde huzursuz olmayan kalmamış: Ekonomi bir yandan süreç öteki yandan

İktidar çevrelerinde ekonomideki gidişat ve İmralı sürecine ilişkin belirsizliklerin rahatsızlık yarattığı sık sık konuşulurken CHP’ye yönelik siyasi gündemin öne çıkması nedeniyle temel sorunların geri planda kaldığını düşünenler, hem ekonomide hem de süreç konusunda karar alma mekanizmasının tıkandığını savunmaya başladı.

İKTİDAR MAHALLESİNDE HUZURSUZ OLMAYAN KALMAMIŞ

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre Ankara kulislerinde, siyasi gündemin büyük ölçüde ana muhalefet partisi üzerine kurulmasının ekonomi ve açılım süreci gibi kritik başlıkların geri plana itilmesine neden olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. TBMM’nin yasama dönemini tamamlamasına kısa süre kala bu iki alanda somut adım atılmasının zor olduğu görüşü dile getiriliyor.

Muhafazakâr çevrelerde siyaseti yakından takip eden isimler, ekonomide ve açılım sürecinde yaşanan durağanlığın temel nedeninin AKP içindeki karar alma mekanizması olduğunu savunuyor. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net bir işaret gelmediği sürece önemli adımların atılamadığı yorumları yapılıyor.

EKONOMİ BİR YANDAN SÜREÇ ÖTEKİ YANDAN

İktidar kulislerinde en fazla konuşulan başlıkların başında ekonominin geldiği belirtiliyor. Yabancı yatırımcıların ve uluslararası danışmanlık şirketlerinin Türkiye’de siyasi öngörülebilirlik ve hukuk güvencesi konusunda kaygı duyduğu ifade ediliyor.

Kulislerde, yabancı sermayenin uzun vadeli yatırım yerine kısa vadeli finansal işlemlere yöneldiği, bazı Türk yatırımcıların ise yurt dışında şirket kurarak kendilerine güvence oluşturmaya çalıştığı konuşuluyor. Vergi avantajlarına rağmen yatırımcıların farklı ülkeleri tercih ettiğine ilişkin örneklerin de dile getirildiği belirtiliyor.

Aynı değerlendirmelerde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yatırımcılar açısından geçmişteki etkisini kaybettiği yönündeki görüşlerin arttığı aktarılıyor. Şimşek’in ekonomi programı ve verdiği taahhütlerin artık tek başına güvence olarak görülmediği yorumları yapılıyor.

Kulislerde dikkat çeken bir diğer başlık ise “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan süreç. AKP içerisinde bu konuda tam bir mutabakat olmadığı, parti grubundaki birçok ismin sürece mesafeli ya da şüpheyle yaklaştığı öne sürülüyor.

Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tutumunun tam olarak okunamadığı yönündeki değerlendirmelerin iktidar çevrelerinde dile getirildiği belirtiliyor. Benzer şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destek açıklamalarına rağmen süreçte ilerleme sağlanamamasında güvensizliklerin etkili olduğu iddia ediliyor.

Bu nedenle süreçle ilgili yasal düzenlemelerin yeni yasama dönemine kalabileceği yorumları yapılırken, iktidarın seçim hesapları nedeniyle konuya ilişkin nihai tavrını henüz netleştirmediği ileri sürülüyor.

Kulislerde ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın süreç konusundaki temkinli yaklaşımının da bazı çevrelerde eleştiri konusu olduğu ve bu tavrın farklı değerlendirmelere yol açtığı ifade ediliyor.