'İkizler' suç örgütüne 2’nci dalga operasyon: Avukat ve iş insanları da var!

‘İkizler’ suç örgütüne yönelik 2’nci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında avukat ve iş insanlarının da yer aldığı 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce ise 14 kişi tutuklanmıştı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 1,5 yıl boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından geçen haziran ayında 'İkizler' olarak bilinen suç örgütüne operasyon gerçekleştirdi. Örgütü yönettiği öne sürülen ikiz kardeşlerden M.Y. 'tefecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' ve 'yağma' suçlamalarıyla tutuklandı. Operasyonda M.Y. ile birlikte 12 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Örgütün diğer lideri olduğu belirtilen ve bir süredir firari olarak aranan ikiz kardeş R.Y. de jandarma ekiplerinin operasyonuyla Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı sırada ele geçirilen R.Y.'nin tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e çıktı.

2’NCİ DALGA OPERASYONDA AVUKAT VE İŞ İNSANLARI DA VAR

Soruşturma sürerken jandarma ekipleri, örgütün faaliyetlerini dışarıda sürdürdüğü öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından bu sabah operasyonun ikinci dalgası gerçekleştirildi. Aralarında avukat ve iş insanlarının da bulunduğu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlenirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)