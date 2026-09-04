İkinci Muhteşem Yüzyıl mı olacak? Akın Akınözü ve Simay Barlas yanıtladı

Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın hayatını konu alan "Aşk ve Taht" dizisinin lansmanı yapıldı. Dizi, 9 Eylül'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez tarafından kaleme alındı.

Başrollerinde Akın Akınözü ve Simay Barlas'ın yer aldığı yapım, Alaaddin Keykubat'ın 8 yıllık esaretin ardından zindandan çıkarak tahta uzanan mücadelesini anlatıyor. Dizinin hikâyesinde, farklı din ve milletlerden iki kişinin düşmanlıkla başlayan ve aşka dönüşen ilişkisi de önemli bir yer tutuyor.

"MUHTEŞEM YÜZYIL İLE KIYASLAMIYORUM"

Dizi, duyurulduğu günden bu yana Osmanlı dönemini konu alan "Muhteşem Yüzyıl" ile karşılaştırılırken, başrol oyuncuları da bu kıyaslamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akın Akınözü, iki yapımı karşılaştırmadığını belirterek, "Muhteşem Yüzyıl ile kıyaslamıyorum. Başka bir işti. Halit Ergenç Kanuni'yi canlandırdı. Hikaye de benzer özelliklere sahip ama o iş ilkti. Bu hikaye daha eski. Birçok farklı noktaları da var. Her oyuncu aynı etkiye ulaşmak ister ama şu anda ona odaklanmıyorum" dedi.

Simay Barlas ise canlandırdığı karakter için tarih dersleri dahil çeşitli eğitimler aldıklarını belirterek, karakter hazırlık sürecinde hocalardan destek gördüklerini söyledi. Barlas, "Saray adabı almış, asil ve güçlü bir kadını oynuyorum. Bu süreçte tarih dersleri de olmak üzere birçok eğitimler aldık ve çalıştık. Hocalarımız karakter yaratımı konusunda çok destek oldular" derken uğur getirmesi için Muhteşem Yüzyıl ile kıyaslanan projesine dair fikrini şimdilik paylaşmak istemediğini belirtti.

"ANADOLU SELÇUKLULARI TARİHİMİZDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Muhteşem Yüzyıl dizisinin de yönetmenliğini yapan Yağmur Taylan, dizinin Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemlerinden birinde geçtiğini belirterek, dönemin önemli tarihi şahsiyetlerini ve atmosferini de hikâyeye yansıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

Durul Taylan da Anadolu Selçuklularının Türk tarihi ve Anadolu'nun kültürel gelişimi açısından önemine dikkati çekerek, bu dönemi anlatan bir projede yer almaktan heyecan duyduklarını söyledi.

Dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Merjem Siljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Emrah Altıntoprak, Murat Serezli, Özgür Emre Yıldırım, Oğulcan Arman Uslu, İdil Yener, Selin Genç, Ece Yüksel ve Bülent Gültekin'in yanı sıra çok sayıda isim bulunuyor.