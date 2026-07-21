İkinci el araçta 'sahte eksper' oyunu! Vatandaşı böyle dolandırdılar

İkinci el araç piyasasında mağdur edilen vatandaşların çilesi bitmiyor. Kadıköy ve Ataşehir merkezli bir suç örgütü; kilometrelerini düşürdüğü ve hasarlarını gizlediği araçları sahte ekspertiz raporlarıyla 47 vatandaşa satarak haksız kazanç sağladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli tespitlerde bulundu.

HASAR KAYITLARINI GİZLEYİP KİLOMETRELERİ DÜŞÜRDÜLER

Başsavcılığın açıklamasına göre, İstanbul'un Kadıköy ve Ataşehir bölgelerinde faaliyet gösteren suç örgütü, çeşitli illerden yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçları satın aldı. Şüpheliler, araçların kilometre bilgilerini teknik cihazlar kullanarak gerçeğe aykırı şekilde düşürdü ve hasar kayıtlarını gizledi.

Şebeke üyeleri daha sonra bu araçları sosyal medya hesapları ve araç alım satım platformları üzerinden satışa sundu.

SAHTE EKSPER RAPORUYLA YENİ EKSPERTİZİ ENGELLEDİLER

Kendileriyle iletişime geçen mağdur vatandaşlara araçların düşük kilometreli ve hasarsız olduğu yönünde yanıltıcı beyanda bulunan şüpheliler, satış sürecinde şu yöntemi izledi:

Satışa çıkardıkları araçlara daha önceden yapılmış ve gerçekliği bulunmayan ekspertiz raporunu gösteren şebeke üyeleri, alıcı şahısların kendileri tarafından araçları tekrar ekspere sokmalarını engelledi. Ardından noter huzurunda araçların satışını gerçekleştiren örgüt, bu yöntemle 47 vatandaşı dolandırarak haksız kazanç elde etti.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması, suç delillerinin muhafaza altına alınması ve suç faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla düğmeye basıldı.

21.07.2026 günü saat 06.00 sıralarında İstanbul, Antalya ve Samsun illerinde bulunan (30) şüpheliye yönelik tespit edilen adreslerde harekete geçildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 9 FİRARİ ARANIYOR

Düzenlenen operasyon neticesinde (30) şüpheliden (21)'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan (9) şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.