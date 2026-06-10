İki yıldır yasaklı Roblox şartları kabul etti: Erişim engeli kalkıyor mu?

Sosyal medyaya 15 yaşın altında olanlar için getirilen yasak düzenlemesi sonrasında ilk somut adım, Türkiye'de erişim kısıtlaması bulunan Roblox'tan geldi. NTV'den Sibel Can'ın haberine göre; 15 yaş altına girişi yasaklayan düzenlemeye uyum sağlamak amacıyla platformun altyapısına bir ebeveyn kontrol paneli eklendi. Yaş sınırı gibi kriterleri sorgulamak için kullanılacak bu panel ile birlikte, 15 yaşın altındaki kullanıcıların sisteme girişine izin verilmeyecek.

İKİ YILLIK ERİŞİM ENGELİ İÇİN SON BİR ŞART

Yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Roblox'a Türkiye'den erişim 7 Ağustos 2024 tarihinde sınırlandırılmıştı. İki yıldır erişime engelli durumda bulunan sitenin yeniden açılması için atması gereken son bir adım daha bulunuyor. Kaynaklar, platformun yakında Türkiye'de temsilcilik açma şartını da yerine getireceğini ifade ediyor. Temsilcilik şartının sağlanması halinde erişim engeli kararının kaldırılacağı belirtiliyor.

ŞİRKETLERE KASIM AYINA KADAR SÜRE VERİLDİ

Sosyal medyaya getirilen yeni yaş sınırı kararı sonrası, platformlara yasal uyum sürecini tamamlamaları için kasım ayına kadar süre tanındı. Verilen bu süre dolmadan tüm platformlar, yasa gereği kullanıcıların 15 yaşının üstünde olduğunu tespit edebilecek kontrol panellerini sistemlerine eklemek zorunda bırakıldı.

DISCORD İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Türkiye'de erişimine sınırlandırma getirilen ve kapalı tutulan bir diğer popüler platform Discord'un açılması için de resmi mercilerle görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.