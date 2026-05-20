İki TIR kafa kafaya çarpıştı, yol alev topuna döndü: Sürücülerin hayati tehlikesi sürüyor!

Afyonkarahisar’da demir ve mermer yüklü iki TIR’ın kafa kafaya çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle alev topuna dönen araçlardaki 2 sürücü ağır yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, YANGIN ÇIKTI

Kaza, Çay-Dinar kara yolunun Karaadilli beldesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin isimleri T.Ç. ve K.İ. olan, ancak plakaları henüz tespit edilemeyen demir ve mermer yüklü iki TIR, karayolunda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın hemen ardından her iki araçta da yangın çıktı.

ALEVLERE İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR'ları saran yoğun alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

YARALI SÜRÜCÜLERİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Alevlerin arasından çıkarılan yaralı sürücüler T.Ç. ve K.İ., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumlarının kritik olması nedeniyle, vücutlarında ciddi yanıklar oluşan her iki sürücü de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi’ne sevk edildi.

Sürücülerin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda tamamen söndürüldü.

Kaza nedeniyle tamamen hurdaya dönen demir ve mermer yüklü TIR'lar, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süre araç trafiğine kapatılan karayolu, enkazın temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)