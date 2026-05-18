İki polisi şehit eden katil olay günü hastaneden kaçmış!

Dün Tekirdağ-Çorlu'da Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Binaya çıkan polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırgan, polis ekipleri tarafından kaçarken köşeye sıkıştırıldı. Bir süre karşılık vermesinin ardından sonra bıçak ve tabancayı atan saldırgan, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. O sırada polise ateşle karşılık veren saldırganı linç etmek isteyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından güçlükle durduruldu.

OLAY GÜNÜ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN KAÇMIŞ

T24'te yer alan bilgilere göre, iki polisi şehit eden saldırgan Altan'ın olay günü psikolojik tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine giden iki polis memurunun, hakkında arama kararı bulunan Altan'ı yakalamak için iş merkezine gittiği bilgisine ulaşıldı.