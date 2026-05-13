İki meslek için yeşil pasaport talebi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Schengen vizesine sahip yeşil pasaportun, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın verilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin geleceği olan çocukların öğretmenlere emanet edildiğini vurgulayan Kaya, öğretmenlerin tüm hakları fazlasıyla hak ettiğini dile getirdi.

'HİZMET SÜRESİ 3 YILA DÜŞÜRÜLSÜN' TALEBİ

Yeşil pasaport sürecinde dikkate alınan hizmet süresinin 3 yıla düşürülmesini öneren Kaya, ayrıca eğitim ve öğretim amacıyla yurt dışına giden öğretmenlere yeterli harcırah sağlanmasını istedi. Kaya, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyecek bu adımların bir an önce atılması gerektiğini savundu.

BİR ÇAĞRI DA ECZACILAR İÇİN

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, eczacıların yeşil pasaport talebini dile getirdi. Eczacıların pandemi ve deprem dönemlerinde sergilediği fedakârlıklara dikkat çeken Gezmiş, şu ifadeleri kullandı:

"Eczacıların pandemi ve depremde fedakârca çalıştıklarını, halk sağlığı için 7/24 hizmet verdiklerini; mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri ve eczacılık pratiğiyle ilgili gelişmelerin sahibi olmaları önem taşımaktadır. Bu yönüyle eczacıların uluslararası sağlık hizmeti alanında Türkiye’nin temsilini güçlendirecek olan etkileşim ve iş birliklerini artırmak amacıyla eczacıların, yeşil pasaport hakkıdır."

HUSUSİ PASAPORT (YEŞİL PASAPORT) REHBERİ: KİMLER ALABİLİR, ŞARTLAR NELERDİR?

Resmi adıyla hususi pasaport olarak bilinen yeşil pasaport, belirli kamu görevlilerine ve devletin belirlediği özel statüdeki kişilere tanınan ayrıcalıklı bir seyahat belgesidir.

Standart bordo pasaportun aksine, pek çok ülkeye vize zorunluluğu olmadan giriş yapma imkânı sunmasıyla büyük bir avantaj sağlar. Ancak bu belgeye sahip olmak için yalnızca kamu çalışanı olmak yeterli değildir; kadro derecesi ve hizmet süresi gibi teknik kriterler ön plandadır.

YEŞİL PASAPORT ALABİLMENİN TEMEL ŞARTLARI

Yeşil pasaportun verilme esasları 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile çerçevelenmiştir. Başvuru yapabilmek için gereken genel kriterler şunlardır:

Kadro Derecesi: Devlet memurlarının 1., 2. veya 3. derece kadrolarda görev yapıyor olması şarttır.

Emeklilik Durumu: Belirtilen derecelerden emekli olan kamu personeli de bu haktan yararlanmaya devam eder.

Kadro Esası: Hizmet yılı önemli olsa da asıl belirleyici unsur kadro derecesidir. Örneğin, 10 yıllık bir çalışma süresine sahip olan bir memur, eğer kadro derecesi 3 veya üzerindeyse başvuru hakkı kazanır.



YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

Bu pasaport türü sadece aktif memurları değil, geniş bir yelpazedeki hak sahiplerini kapsar:

Kamu Görevlileri: 1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan memurlar.

Siyasi ve İdari Figürler: TBMM eski üyeleri, görevdeki il ve ilçe belediye başkanları ile belirli üst düzey eski bürokratlar.

İhracatçılar: Devletin belirlediği yıllık ihracat limitlerini aşan ve döviz girdisi sağlayan iş insanları.

Aile Bireyleri: Hak sahibinin eşi ve 25 yaşını aşmamış, evli olmayan ve sigortalı bir işte çalışmayan çocukları. (Öğrencilik durumu devam eden çocuklarda yaş sınırı dikkate alınarak esneklik sağlanabilir.)



KAÇ YIL ÇALIŞMAK GEREKİR?

Yeşil pasaport alımında doğrudan bir "yıl sınırı" bulunmamaktadır.

Temel kriter, memurun eğitim durumu ve çalışma yılına bağlı olarak yükseldiği kadro derecesidir.

Genellikle üniversite mezunu bir memurun 3. dereceye düşmesi yaklaşık 8-10 yıl sürebilse de bu süre; terfi, kademe ilerlemesi ve eğitim durumuna göre değişiklik gösterir. Sonuç olarak, başvuru için takvim yılından ziyade özlük dosyasındaki derece esas alınır.

Not: Yeşil pasaport avantajlarından yararlanmak isteyen adayların, bağlı bulundukları kurumdan "pasaport talep formu" onaylatmaları zorunludur.