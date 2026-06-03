İki kardeşin yaşamını yitirdiği dere kazasında yeni gelişme

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İzmir’in Menderes ilçesinde 5 Şubat’ta meydana gelen ve iki kız kardeşin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen D.Y. (28), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Oğlananası Mahallesi'ndeki dere yatağına 5 Şubat'ta bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, 35 CPV 616 plakalı otomobildeki Nergiz Türkkal (21) ile kız kardeşi Balımnaz Türkkal'ın (16) cansız bedenlerine ulaşmıştı.

Olayın ardından kaçan sürücü T.D. (33) ile otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve durumu jandarmaya bildiren D.Y. gözaltına alınmıştı.

T.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, D.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)