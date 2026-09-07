İki kardeş ve İki kuzen birbirine girdi: 2 ölü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aksu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ertuğrul Bolat ve kuzeni Hüseyin Bolat ile Mustafa D. ve Zafer D. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında Ertuğrul Bolat ve Hüseyin Bolat, vücutlarına isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

İKİ KUZEN HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheliler Mustafa D. ve Zafer D. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan kuzenler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra kaçan şüpheliler Mustafa D. ve Zafer D., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)