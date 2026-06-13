İki ilin sınırı sessiz sedasız değiştirildi

Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerindeki bazı yerleşim yerlerini doğrudan etkileyen yeni kararlar yürürlüğe girdi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Yayımlanan karar doğrultusunda Bitlis ile Muş illeri arasındaki coğrafi ve idari sınır hattı üzerinde değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, Bitlis iline bağlı Güroymak ilçesinin Günkırı Belediyesi ile Muş iline bağlı Hasköy ilçesinin Büvetli köyü arasında yer alan iki ilin sınır çizgisi yeni kriterlere göre yeniden tespit edildi.

SİVAS’TA ONLARCA KÖYDE TOPLULAŞTIRMA ADIMI

Resmi Gazete’de yayımlanan aynı kararın bir diğer bacağı ise Sivas ilindeki tarım arazilerini kapsıyor. Alınan karar doğrultusunda Sivas'ta geniş kapsamlı bir arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti yürütülecek.

Söz konusu tarımsal düzenleme faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bölgelerin detayları ise şu şekilde açıklandı:

Sivas'ın merkez ilçesine bağlı 12 köy,

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı 23 köy.

Karar kapsamında, belirtilen bu toplam 35 köyde arazilerin birleştirilmesi ve tarla içi altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmaları zorunlu olarak yürütülecek.