İki ilde okullara sağanak engeli!

Tokat ve Amasya'da son günlerde sağanak yağış etkili oluyor. Aşırı yağışlar nedeniyle baraj ve derelerde taşkın riski söz konusu oldu.

İki ilde de vatandaşlar, sel ve taşkın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

EĞİTİME BİR İLDE 3, BİR İLDE İSE 1 GÜN ARA

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 11 köy ve 15 mahallenin tahliye edildiği ve kent genelinde okulların 3 gün tatil edildiği bildirildi.

Amasya'da ise ırmakları besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana geldiği belirtilerek, yarın 20 Mayıs'ta okullara 1 gün ara verildiği duyuruldu.

TOKAT VALİLİĞİ DUYURDU

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen taşkın ve su baskınlarına karşı tüm kurumlarımızın koordinasyonunda çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir.

Tedbir amacıyla;

Erbaa ilçesinde Kızılçubuk ve Tepekışla köyleri, Pazar ilçesinde Ovayurt ve Çiftlik köyleri, Turhal ilçesinde ise 15 mahalle ile Arapören, Şatroba, Samurçay, Sütlüce, Elalmış, Kızkayası ve Tatlıcak köylerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır.

Riskli bölgelerde tedbir amacıyla ahırlar boşaltılarak hayvan tahliyeleri de gerçekleştirilmektedir.

Turhal ilçemizde eğitim-öğretime 3 gün süreyle ara verilmiştir.

Sahada yürütülen çalışmalarda toplam 521 araç ve 1382 personel görev yapmaktadır.

Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımız tarafından yapılan uyarı ve açıklamaları dikkate almaları önem arz etmektedir."

AMASYA VALİLİĞİ AÇIKLADI: OKULLAR YARIN TATİL

Amasya Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde bölgemiz genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle, Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmiştir.

Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda bölgemizdeki yağışların devam etmesi ve 19 Mayıs Salı günü de (yarın) Tokat Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir.

Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Amasya Merkez ilçemiz ile Taşova ilçemizdeki (köyleri dahil) tüm resmî- özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."