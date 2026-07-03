İki ilde eş zamanlı operasyon: 35 mağdur kadın kurtarıldı

Antalya ve Adana'da fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Ayrıca, 35 mağdur kadının kurtarıldığı bildirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş olaylarının önlenmesi, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve suç organizasyonunun deşifre edilmesi amacıyla 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 18 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından 30 Haziran’da Antalya ve Adana’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 erkek ve 1 kadın olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarda 1 şüphelinin yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 18’e yükseldi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 3 bilgisayar, 247 bin 400 TL, 3 bin 410 avro ve 1570 ABD doları ele geçirildi. Operasyon kapsamında 35 mağdur kadının kurtarıldığı bildirildi. 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)