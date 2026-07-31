İki ilde daha denize girmek yasak! İlçe ilçe açıklandı

Kırklareli'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Vize ile Demirköy ilçelerinde bugün denize girmek yasaklandı.

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 31 Temmuz 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Demirköy Kaymakamlığı'ndan ise "Olumsuz hava/deniz şartları sebebi ile 31 Temmuz 2026 cuma günü tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" şeklinde açıklama yapıldı.

VALİLİK AÇIKLADI

Tekirdağ Valiliği de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçmek için bazı ilçe ve mahallelerde denize girilmesini geçici süreyle yasakladı.

Valilik açıklamasında, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için Süleymanpaşa ve Şarköy ilçeleri geneli ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.

Saray ilçesi genelinde ise yasağın bugün ile 1-2 Ağustos tarihlerinde, 3 gün süreyle uygulanacağı ifade edildi. (DHA-AA)