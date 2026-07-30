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Halk TV Türkiye İki ilde daha denize girişler yasak: Uyarılar art arda geliyor

İki ilde daha denize girişler yasak: Uyarılar art arda geliyor

Kırklareli ve Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

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İki ilde daha denize girişler yasak: Uyarılar art arda geliyor

Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısındaki Saray ile Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimiz sınırları içerisinde 30 Temmuz 2026 Perşembe (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi. (DHA)

İki ilde daha denize girişler yasak: Uyarılar art arda geliyor - Resim : 1

Dört ilde daha denize girmek yasaklandıDört ilde daha denize girmek yasaklandı

KIRKLARELİ'DE DE BUGÜN DENİZE GİRİLMESİ YASAKLANDI

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girilmesi bugün yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tekirdağ Deniz Yasak Kırklareli
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