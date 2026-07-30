İki ilde daha denize girişler yasak: Uyarılar art arda geliyor
Kırklareli ve Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısındaki Saray ile Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimiz sınırları içerisinde 30 Temmuz 2026 Perşembe (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi. (DHA)
KIRKLARELİ'DE DE BUGÜN DENİZE GİRİLMESİ YASAKLANDI
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.
Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girilmesi bugün yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.