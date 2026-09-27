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Ailelerin taşlı sopalı kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı.

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Ailelerin taşlı sopalı kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi
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Elde edilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde, Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Yalınkılıç Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba 2 ailenin üyeleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma taşlı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Olayda K.G. (50), M.G. (47), C.G. (40), Ö.G. (36), E.G. (27) ve M.G. (25) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafları ayırıp güvenlik önlemi aldı.

Ailelerin taşlı sopalı kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim : 1

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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