Iğdır'da sağanak felaketi: Köprüler ve kanallar yıkıldı, köy sular altında kaldı

Iğdır'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak, bazı bölgelerde sele neden oldu. Merkeze bağlı Karakuyu köyünde su kanalları ve derelerin taşması sonucu köy merkezindeki bazı ev ve araziler sular altında kaldı.

Iğdır'da şiddetli sağanak nedeniyle Karakuyu köyünü sel vurdu



Sel sonucunda köprüler ve kanallar yıkıldı, evler ve tarım arazileri sular altında kaldı



Bölgede arama - kurtarma çalışmaları başladı pic.twitter.com/oAeflGhryp — Halk TV (@halktvcomtr) May 16, 2026

KÖPRÜLER VE KANALLAR YIKILDI

Sel sularının şiddetine dayanamayan köydeki köprüler ve su kanalları yıkılırken, köy yollarında da yarıklar ve hasarlar oluştu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Iğdır Şube Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, köyde çalışma başlattı. Çalışmalara jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve DSİ'den 16 araç ve 46 personel katıldı.

TARIM VE HAYVANCILIK AĞIR DARBE ALDI

Taşkınlar, bölgedeki geçim kaynaklarına da büyük zarar verdi. Sel sularına kapılan birçok küçükbaş hayvan telef olurken, üreticilere ait 20 arı kovanı sular altında kalarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Selin yaşandığı bölgede AFAD ekiplerince hasar tespiti çalışmalarına başladı.

"EVİMİZ ÇATLAMIŞ, SALLANIYOR"

Köyde yaşayan Habibe İleri, "Civcivlerimizle tavuklarımız öldü. Evimiz çatlamış, sallanıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım arazileri sular altında kalan Rasim Güneş, selin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirterek, "Burada daha önce DSİ'nin çalışmaları oldu, ondan dolayı bir sıkıntı olmadı. Afetin aşırı derecede olmasından dolayı kanal taşıyamadı. Ekili alanım yağmurlama sistemiydi, bayağı bir hasarım var." dedi. (AA)