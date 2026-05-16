Iğdır'da sağanak felaketi: Köprüler ve kanallar yıkıldı, köy sular altında kaldı

Iğdır'da şiddetli sağanak nedeniyle Karakuyu köyünü sel vurdu. Sel sonucun köprüler ve kanallar yıkıldı, evler ile tarım arazileri sular altında kaldı. Hayvanların telef olduğu bölgede hummalı bir kurtarma çalışması başlatıldı.

Iğdır'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak, bazı bölgelerde sele neden oldu. Merkeze bağlı Karakuyu köyünde su kanalları ve derelerin taşması sonucu köy merkezindeki bazı ev ve araziler sular altında kaldı.

KÖPRÜLER VE KANALLAR YIKILDI

Sel sularının şiddetine dayanamayan köydeki köprüler ve su kanalları yıkılırken, köy yollarında da yarıklar ve hasarlar oluştu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Iğdır Şube Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, köyde çalışma başlattı. Çalışmalara jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve DSİ'den 16 araç ve 46 personel katıldı.

TARIM VE HAYVANCILIK AĞIR DARBE ALDI

Taşkınlar, bölgedeki geçim kaynaklarına da büyük zarar verdi. Sel sularına kapılan birçok küçükbaş hayvan telef olurken, üreticilere ait 20 arı kovanı sular altında kalarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Selin yaşandığı bölgede AFAD ekiplerince hasar tespiti çalışmalarına başladı.

"EVİMİZ ÇATLAMIŞ, SALLANIYOR"

Köyde yaşayan Habibe İleri, "Civcivlerimizle tavuklarımız öldü. Evimiz çatlamış, sallanıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım arazileri sular altında kalan Rasim Güneş, selin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirterek, "Burada daha önce DSİ'nin çalışmaları oldu, ondan dolayı bir sıkıntı olmadı. Afetin aşırı derecede olmasından dolayı kanal taşıyamadı. Ekili alanım yağmurlama sistemiydi, bayağı bir hasarım var." dedi. (AA)

