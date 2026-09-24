İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu Yaman Akdeniz’in X hesabına erişim engeli: Görünmez kılındı
İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in X hesabına erişim engeli getirildi. İFÖD, hesabın Türkiye’de görünmez hale getirildiğini duyurdu.
İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) kurucularından Yaman Akdeniz'in X hesabına Türkiye'den erişim engellendi.
Türkiye'de internet sansürü, içerik kaldırma kararları ve erişim engelleri üzerine çalışmalar yürüten İFÖD, Akdeniz'in hesabına ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Derneğin açıklamasına göre Akdeniz'in X hesabı, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alınan karar doğrultusunda Türkiye'den erişilemez hale getirildi.
HESAP TÜRKİYE'DEN GÖRÜNMEZ KILINDI
İFÖD tarafından yapılan açıklamada, erişim engelinin gerekçesi olarak milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gösterildi.
Dernek, Akdeniz'in X hesabının söz konusu yasal düzenleme kapsamında erişime engellendiğini ve X tarafından Türkiye'de görünmez kılındığını belirtti.
İFÖD'ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) kurucularından Yaman Akdeniz'in X hesabı, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı."