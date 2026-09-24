Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu Yaman Akdeniz’in X hesabına erişim engeli: Görünmez kılındı

İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu Yaman Akdeniz’in X hesabına erişim engeli: Görünmez kılındı

İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in X hesabına erişim engeli getirildi. İFÖD, hesabın Türkiye’de görünmez hale getirildiğini duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu Yaman Akdeniz’in X hesabına erişim engeli: Görünmez kılındı
Son Güncelleme:

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) kurucularından Yaman Akdeniz'in X hesabına Türkiye'den erişim engellendi.

Türkiye'de internet sansürü, içerik kaldırma kararları ve erişim engelleri üzerine çalışmalar yürüten İFÖD, Akdeniz'in hesabına ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Derneğin açıklamasına göre Akdeniz'in X hesabı, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alınan karar doğrultusunda Türkiye'den erişilemez hale getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu Yaman Akdeniz’in X hesabına erişim engeli: Görünmez kılındı - Resim : 1

HESAP TÜRKİYE'DEN GÖRÜNMEZ KILINDI

İFÖD tarafından yapılan açıklamada, erişim engelinin gerekçesi olarak milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gösterildi.

Dernek, Akdeniz'in X hesabının söz konusu yasal düzenleme kapsamında erişime engellendiğini ve X tarafından Türkiye'de görünmez kılındığını belirtti.

Son dakika | Narin Güran davasında yeni gelişme: 99 hesaba erişim engeliSon dakika | Narin Güran davasında yeni gelişme: 99 hesaba erişim engeli

İFÖD'ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) kurucularından Yaman Akdeniz'in X hesabı, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sosyal Medya İfade
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro