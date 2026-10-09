İETT bir günde 20 Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla kişiyi taşıyarak rekor kırdı

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci toplu ulaşım kurumu olan İETT, hizmet kalitesini ve kapasitesini daha da güçlendirmek için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

ARAÇ SAYISI YÜZDE 23, GÜNLÜK SEFER SAYISI YÜZDE 26 ARTIRILDI

Bu kapsamda son 7 yıl içerisinde İETT’nin toplam araç sayısı yüzde 23 oranında artırıldı. Günlük sefer sayıları ise şehrin ihtiyaçları doğrultusunda rasyonel çözümler ve özellikle yapımı tamamlanan metro yatırımları doğrultusunda yeniden planlandı; günlük sefer sayısı yüzde 26 oranında artırıldı, 53 bin adetten 67 bin adede çıkartıldı.

2 BİN YENİ ARAÇ DAHA GELİYOR

Tüm bunlara ek olarak gelecek vizyonu doğrultusunda İETT filosuna 3 yıl içerisinde 2 bin yeni araç daha kazandırılması için gerekli planlamalar yapıldı ve yeni araçlar üretildikçe İstanbul’a gelerek hizmet vermeye başladı. Filoya kazandırılan yeni araçlar için tüm bakımların modern bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sefer hazırlıklarının yapılabilmesi için de 7 yıl içerisinde 7 yeni garaj inşa edilerek hizmete alındı.

YOLCULUK REKORU 6 EKİM 2026’DA

İETT’nin “her seferinde daha iyiye” hedefiyle gerçekleştirdiği tüm bu çalışmalar sonucunda İstanbul’da 6 Ekim 2026 tarihinde yolculuk rekoru kırıldı ve bir günde İETT araçları ile 5 milyon 163 bin yolculuk gerçekleştirildi.

20 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN FAZLA YOLCULUK

İETT’nin tüm otobüsler, metrobüsler, Karaköy-Beyoğlu Tarihi Tüneli ve İstiklal Caddesi’ndeki Tarihi Tünel ile gerçekleştirdiği bu yolculuk sayısı Hırvatistan, Litvanya, Bosna-Hersek ve Arnavutluk gibi Avrupa’nın 20 ülkesinin nüfusundan daha büyük bir rakama eş değer. (ANKA)