İddiaları yalanlamıştı: Deniz Akkaya gözaltına alındı

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde arkadaşı Mustafa Kürşat Akcebe'nin evinde yaşanan tartışmanın ardından "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlamasıyla gözaltına alındı. Akkaya, evin ortak sahipleri tarafından şikayet edilmesi üzerine polis ekiplerince evden çıkarıldı. Olayın devamında önce gözaltına alındığı yönündeki iddiaları yalanlayan Akkaya perşembe gecesi gözaltına alındı.

EV SAHİBİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, 9 Haziran'da arkadaşı Mustafa Kürşat Akcebe'nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Zakkum Sokak'taki ikametine taşındı. Dün evdeki tuvalet arızası nedeniyle Akcebe ile tartışan Akkaya, tartışma sonrasında Akcebe hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARININ ARDINDAN EVE DÖNDÜ

Uzaklaştırma kararının ardından Deniz Akkaya, Akcebe'ye ait eve geri dönerek konuttan ayrılmayı reddetti. Evin ortak sahipleri olan Mustafa Kürşat Akcebe ile ablası Nihan Akcebe'nin konutlarına giriş yapamaması üzerine abla Akcebe, şikayetçi oldu.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri, savcılık talimatıyla adrese giderek Deniz Akkaya'yı 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçu kapsamında evden çıkartarak gözaltına aldı. Akkaya'nın emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AKCEBE: "ARKADAŞIMIN BU DURUMA DÜŞMESİ BENİ ÜZDÜ"

Mustafa Kürşat Akcebe, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum birazdan evcil hayvanlarıma kavuşacağım. Kendisi adliyeden benden daha önce çıktığı için uzaklaştırma kararı almış. Koşa koşa kendini eve atmış. O yüzden ben evime giremiyordum. Ablam da burada ikamet ediyor, ablam da buranın sahibi. Bir şekilde karakola başvurduk. Savcılarımız ve memurlarımız sağ olsun bize çok yardımcı oldular. Deniz Hanımı çıkarttılar, bunu söylerken bile çok üzülüyorum. Kadının durumuna üzüldüm. Arkadaşımın bu duruma düşmesi beni cidden üzdü. 5 tane köpek ve kedim vardı hepsi yukarında titriyor. Onların yanına gitmek için çok sabırsızlanıyorum."

(DHA)