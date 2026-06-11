İçişleri'nden 8 il için sel ve su baskını uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son veriler doğrultusunda 11 Haziran 2026 Perşembe günü için önemli hava durumu uyarılarında bulundu. Yayımlanan risk haritasına göre Türkiye'nin iki farklı bölgesinde yer alan toplam 8 ilde "Sarı Kod" (Az Tehlikeli) seviyesinde meteorolojik uyarı yapıldı. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun belirli kesimlerinde şiddetli hava olayları bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, bu verileri baz alarak vatandaşları ve yerel yönetimleri olası risklere karşı bilgilendirdi. Paylaşılan haritada Türkiye genelinin büyük bir kısmı "Yeşil" (Tehlike Yok) kategorisinde yer alırken, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki belirli iller "Sarı" (Az Tehlikeli) kod ile işaretlendi.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölge bölge beklenen hava olayları ve uyarı yapılan o iller:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE 4 İLE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 11 Haziran 2026 Perşembe günü Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen yağışların şu bölgelerde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor:

Erzurum: İlin kuzey ve doğu kesimleri.

Artvin: İlin iç kesimleri.

Kars: İl geneli ve çevreleri.

Ardahan: İl geneli ve çevreleri.

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ'NDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Sağanak yağışların etkili olacağı bir diğer bölge ise Doğu Akdeniz olarak açıklandı. Öğle saatlerinden sonra bölge genelinde başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, belirli il ve ilçelerde yerel kuvvetli seviyelere ulaşması öngörülüyor. Etkilenmesi beklenen bölgeler şunlar:

Osmaniye: İl geneli ve çevreleri.

Adana: İlin doğu kesimleri.

Kahramanmaraş: İlin güneybatı kesimleri.

Hatay: İlin kuzey ilçeleri.

OLASI TEHLİKELER NELER? VATANDAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı kapsamında yaşanabilecek olumsuzlukları da tek tek sıraladı. Belirtilen illerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat edecek olan vatandaşların şu risklere karşı son derece dikkatli olması gerekiyor:

Ani sel oluşumları,

Su baskınları,

Yıldırım düşmesi,

Yerel dolu yağışları,

Yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgar.

Açıklamanın sonunda, can ve mal güvenliğinin sağlanması adına vatandaşların yetkili merciler tarafından yapılacak olan anlık uyarıları yakından takip etmeleri ve gerekli tüm önlemleri almaları gerektiği önemle hatırlatıldı.