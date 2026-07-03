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Halk TV Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan Ahmet Türk kararı: Yine makama dönemedi

İçişleri Bakanlığı'ndan Ahmet Türk kararı: Yine makama dönemedi

2024 yılının Kasım ayında yerine belediyesine kayyum atanan DEM Partili Ahmet Türk, bakanlığın bugün aldığı karar ile 2 ay daha makamına dönemeyecek.

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İçişleri Bakanlığı'ndan Ahmet Türk kararı: Yine makama dönemedi

2024 seçimlerinde Ahmet Türk'ün belediye başkanlığına seçildiği Mardin'de aynı yılın Kasım ayında bakanlık tarafından Ahmet Türk'e açılan dava gerekçesi ile belediyeye kayyum atanmıştı. Ahmet Türk'ün yargılandığı Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunmaların alınmasının ardından Türk hakkında beraat kararı vermiş, bu kararın ardından Türk'ün makamına geri dönmesi bekleniyordu.

YİNE MAKAMINA DÖNEMEDİ: BAKANLIK KAYYUMUN SÜRESİNİ UZATTI

Amida Haber'de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı Mardin kayyumu Tuncay Akkoyun'un görev süresini 2 ay daha uzattı.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i işaret ederek “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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