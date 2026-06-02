İçişleri Bakanlığı’ndan 4 şehir için kuvvetli yağış uyarısı

Haziran ayı geldi ancak bu yıl yaz gelmek bilmedi. Havaların mevsim normallerinde ısınmamasının yanı sıra yağışlar da devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

TEHLİKE UYARISI YAPILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2 Haziran Salı günü Edirne’nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Isparta ve Burdur çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak etkisini artıracağının tahmin edildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Bakanlık, olası olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için yetkili kurumlar tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmelerin takip edilmesinin önem taşıdığını vurguladı.