İçişleri Bakanlığı'nda üst düzey değişimler: Erdoğan'ın imzasıyla atandılar

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, üst düzey kamu kurumlarında görevden almalar ve yeni atamalar gerçekleşti.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDA DEĞİŞİKLİK

Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün görevden alındı. Yakın zamanda yapılan atama nedeniyle boşalan Göç İdaresi Başkanlığı'na, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı atandı. Başkan Yardımcılığı'na Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz getirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE AFAD'DA ATAMALAR

İçişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Balıkçılar atandı. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ise Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Dairesi Başkanı Levent Yazıcı getirildi.

Ayrıca karara göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alındı. Bu suretle boşalan Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü'ne Elif Bağ atandı.