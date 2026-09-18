İçişleri Bakanı önerdi: Terörsüz Bölge için 4 ülke bir araya gelebilir

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi’nin açıklamalarında “Terörsüz Türkiye” süreci ve suç örgütleriyle mücadele öne çıktı.

“SAHAYI SÜREKLİ GÖZETİM ALTINDA TUTUYORUZ”

“Terörsüz Türkiye” sürecinin başarıya ulaşması için çalışmaların sürdüğünü belirten Çiftçi, “Bu sürecin başarıya ulaşması, akamete uğramaması için valiliklerimizle beraber sahayı sürekli gözetim altında tutuyoruz. Kimse bu süreci zehirlemesin, enfekte etmesin” dedi.

Çiftçi, terör örgütünün tüm unsurları ve uzantılarıyla tasfiye edilmesi için süreci takip ettiklerini belirterek, hedefin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını söyledi.

“TERÖRSÜZ BÖLGE” İÇİN DÖRT ÜLKE ÖNERİSİ

Çiftçi, “Terörsüz Türkiye” hedefinin bölgeye yayılması için yeni bir öneride bulundu.

Türkiye, Suriye, Irak ve İran arasında ortak bir mekanizma kurulabileceğini belirten Çiftçi, “Bu ‘Terörsüz Bölge’ konusunda; Suriye, Irak, İran ve Türkiye arasında dörtlü bir mekanizma da geliştirebiliriz. Önümüzdeki günlerde mevkidaşlarımla bu konuyu da tekrar masaya yatıracağız. Kendilerine teklif olarak, öneri olarak sunacağım” ifadelerini kullandı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonların da sürdüğünü söyledi.

Suç örgütü üyelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Çiftçi, “Ters kelepçe yapalım. Şöyle burunlarını bir sürtelim de, o yaptıklarının karşılığını bir görsünler, bir ibretialem olsun, diğerlerine de bir örnek olsun diye. Çünkü hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz” dedi.

8 AYDA 557 SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Çiftçi, 2026’nın ilk 8 ayına ilişkin operasyon verilerini de paylaştı.

Bu dönemde 557 suç örgütüne yönelik 1568 operasyon düzenlendiğini belirten Çiftçi, operasyonlarda 6916 kişinin cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Çiftçi, “1 Ocak tarihinden bugüne kadar 8 ay, 15 günlük bir süre geçti. Bu 8 aylık sonuçları veriyor burada. 2026’nın ilk 8 ayını veriyor. 557 suç örgütüne 1568 operasyon düzenlemişiz. Bunların neticesinde de 6916 kişi cezaevine gönderilmiş durumda” ifadelerini kullandı.