İbrahim Tatlıses'in eski eşi MHP'ye katıldı

2011-2013 yılları arasında İbrahim Tatlıses ile evli olan Ayşegül Yıldız, siyasete girdi.

MHP grup toplantısına katılarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Yıldız, parti çatısı altında siyaset yapacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından Bahçeli ile bir araya geldiği anları da paylaşan Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“MHP İl Başkanımız Sn. Volkan Yılmaz başta olmak üzere, MHP İl Teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımız ile Gazi Meclisimizde, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin gerçekleştirdiği TBMM Grup Toplantımıza katılarak tarihi ve ufuk açıcı hitaplarını dinledik. Toplantı sonrasında liderimizin hayır dualarını alarak kendilerini selamlama şerefine nail olduk.

"İSTANBUL’UMUZ İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ankara programımızı, 'Fikirlerine, çizgisine ve emanetine sahip çıktığımız ve açtığı yolda gösterdiği hedefe kararlılıkla bağlı olduğumuz' Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de dualarla yad ederek ve izinden gitme sözümüzü tazeleyerek taçlandırdık. Liderimizin izinde, tek yürek halinde mukaddes davamız ve İstanbul’umuz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Ayşegül Yıldız'ın MHP Eyüpsultan İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi.