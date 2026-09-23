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Halk TV Türkiye İbrahim Tatlıses'e kalaşnikoflu saldırının faili cezaevinden izinli çıktı

İbrahim Tatlıses'e kalaşnikoflu saldırının faili cezaevinden izinli çıktı

İbrahim Tatlıses'e düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi Abdullah Uçmak, Adana'daki yakınının cenazesine katılmak üzere cezaevinden izinli çıktı.

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İbrahim Tatlıses’e 14 Mart 2011 tarihinde düzenlenen kalaşnikoflu saldırının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Abdullah Uçmak, geçici izinle cezaevinden çıktı. Uçmak, bir yakınının cenaze töreninde görüntülendi.

İbrahim Tatlıses’e 2011'de düzenlenen silahlı saldırının faili olan Abdullah Uçmak, bir yakınının cenazesine katılmak üzere izinli olarak cezaevinden çıkarıldı.

Urfa Bülten'in haberine göre, Abdullah Uçmak, Adana’nın Kozan ilçesinde Bilal Bayrakçı’nın cenazesine katıldı. Bayrakçı’nın kayını olan Uçmak, cenaze töreninin ardından yeniden cezaevine götürüldü. Uçmak'ın katıldığı cenazede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

İbrahim Tatlıses'e kalaşnikoflu saldırının faili cezaevinden izinli çıktı - Resim : 1

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DAHA ÖNCE DE GEÇİCİ İZİNLE ÇIKMIŞTI

Tekirdağ Cezaevi’nde tutuklu olan Abdullah Uçmak, Ocak 2026'da da geçici izinle çıkarak Kadirli'de bir yakınının cenazesine katılmıştı.

İbrahim Tatlıses'e kalaşnikoflu saldırının faili cezaevinden izinli çıktı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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