İBB restore edip halka açtı iktidar el koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir tarihi yapının mülkiyeti daha el değiştirdi. Beyoğlu'nun simge yapılarından Metro Han'ın mülkiyeti İETT'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Sultan Bayezid Han-ı Sani Bin Mehmed Han-ı Sani Vakfı'na (II. Bayezid Vakfı) devredildi.

Bu kararla birlikte, İBB mülkiyetinde bulunan ve son yıllarda belediye tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden halka açılan bir tarihi yapı daha Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bünyesine geçmiş oldu. İBB tarafından restore edilen Metro Han, 2023 yılında "Tarihi Metrohan Hafıza Müzesi ve Kültür Kompleksi" adıyla yurttaşların kullanımına açılmıştı. Tarihi yapı güncel olarak sergilere, kültürel etkinliklere ve kütüphane çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

DÜNYANIN EN ESKİ İKİNCİ METROSUNUN MERKEZİ

Beyoğlu'nun kent hafızasında önemli bir yere sahip olan 148 yıllık tarihi binanın altında, dünyanın en eski ikinci metrosu kabul edilen Tünel bulunuyor. 1863'te inşa edilen Londra metrosunun ardından yapılan 573 metre uzunluğundaki tarihi Tünel hattının merkezi, doğrudan Metro Han'ın içinde yer alıyor.

YEREBATAN SARNICI SÜRECİ VE YENİ DAVA İHTİMALİ

Metro Han için alınan bu karar, akıllara Yerebatan Sarnıcı sürecini getirdi. İktidarın Yerebatan Sarnıcı için aldığı devir kararına karşı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Metro Han'ın mülkiyetinin İETT'den alınması, kamuoyunda Yerebatan kararının bir rövanşı ve intikamı olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmenin ardından, Metro Han'ın mülkiyeti için de yeni bir dava sürecinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

YEREBATAN SARNICI'NA GİRİŞ 1 TL UYGULAMASI SÜRÜYOR

Öte yandan İBB yönetimi, Yerebatan Sarnıcı'na yönelik devir girişimi başladığı dönemde, tarihi yapıyı herkesin görebilmesi amacıyla giriş ücretini 1 TL'ye düşürmüştü. Yurttaşların mekanı ziyaret edebilmesi için başlatılan 1 TL'lik giriş ücreti uygulaması günümüzde de devam ediyor.