İBB operasyonunda gözaltındaki 60 kişi adliyeye sevk edildi

İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 18 Mayıs’ta İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında üst düzey şirket yöneticileri ve firma sahiplerinin de bulunduğu 60 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

GÖZALTI SAYISI 57'DEN 60’A YÜKSELMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/247765 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. bünyesindeki ihalelerin şüpheli şahıslarca organize edildiği ve mevzuata aykırı işlemler yapıldığı öne sürülmüştü.

Savcılık, eylemlerin "örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma" suçu oluşturduğu değerlendirmesinde bulunarak operasyon talimatı vermişti.

18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda ilk etapta 57 kişi yakalanmış, devam eden çalışmalarla gözaltı sayısı 60’a yükselmişti.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER ADLİYEDE

Adliyeye sevk edilenler arasında kurumun idari kadrosu ile ihalelere katılan çok sayıda özel firma yetkilisi bulunuyor.

Soruşturma kapsamında adli makamlara teslim edilen isimlerden bazıları ve görevleri şu şekilde:

Şirket Yöneticileri: Boğaziçi Tesis Genel Müdürü Sema Akça Oflas, Genel Müdür Ethem Pişkin, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Mansur Güneş, Mehmet Alkanalka ve Tolga Volkan Aslan.



İdari ve Teknik Personel: İhale ve Sözleşmeler Şefi Ahmet Sırtlı, İnsan Kaynakları Müdürü Nihat Güven, Muhasebe Müdürü Eyüp Öztürk, Finans Şefi Onur Öz, Satınalma Müdürü Zeynel Duman ve çeşitli operasyon yönetim şefleri.

Firma Yetkilileri: Soruşturmada adı geçen Vira Matbaacılık, Eylül Group, Art Event, Ağaoğlu Danışmanlık, GEPA, TESA, Atlantik, Pratik, İSA Araç Kiralama, İmparator Oto, İlktem, 2M Ticaret, Kırkbeş Turizm, MTS, BAYA, Yapiken, Cleankal, Pestem ve Canel firmalarının temsilcileri.

Gözaltındaki şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından tutuklama veya adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor. Firari olan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.