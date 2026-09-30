İBB iştiraki İstanbul Enerji Dijital İklim Merkezi’ni hizmete açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Enerji AŞ, kentlerin iklim hedeflerini veriye dayalı, ölçülebilir ve izlenebilir eylemlere dönüştürmek amacıyla Dijital İklim Merkezi’ni (DİM) açtı. İstanbul Enerji AŞ’nin iklim değişikliğiyle mücadelede sahada edindiği bilgi, deneyim ve teknik uzmanlığı dijital altyapıyla buluşturan merkezin açılışına; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Oğuzhan Bahadır, İBB iştirak şirketlerinin genel müdürleri, akademisyenler, yerel yönetim ve kamu kurumu temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı.

Merkez aracılığıyla yerel yönetimlerin enerji ve iklim çalışmalarının dijital, izlenebilir ve bütüncül bir sistem üzerinden yürütülmesi hedefleniyor. İstanbul Enerji tarafından geliştirilen SECAPSoft altyapısı sayesinde enerji ve iklim verileri doğrudan takip edilecek, sera gazı emisyonları hesaplanacak ve hayata geçirilen iklim eylemlerinin sonuçları somut göstergelerle ölçülecek. Sistem, yalnızca iklim planlarının hazırlanmasıyla sınırlı kalmayarak, planlanan hedef ve eylemlerin sahadaki uygulama süreçlerinin de adım adım denetlenmesine imkân tanıyacak.

"HEDEF KOYMAK YETMİYOR SONUÇLARI ÖLÇMEK ZORUNDAYIZ"

Açılışta konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Oğuzhan Bahadır, iklim değişikliğinin enerjiden ulaşıma, altyapıdan kent planlamasına ve halkın yaşam kalitesine kadar şehirlerin geleceğini doğrudan etkilediğini vurguladı. Bahadır, hedeflerin eyleme dönüşmesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün artık yalnızca hedef koymak yetmiyor. Attığımız her adımın sonucunu ölçmek, doğru veriye ulaşmak ve bu veriyi analiz etmek zorundayız. Dijital İklim Merkezi’nde veriyi yalnızca toplayan değil; onu anlamlandıran, planlamaya dönüştüren ve atılan adımların sonuçlarını takip edebilen bir yapıdan söz ediyoruz."

İstanbul’da üretilen kamu deneyiminin ülke geneline aktarılmasının gerekliliğini belirten Bahadır, "İstanbul gibi 16 milyonluk bir metropolde ürettiğimiz bilgi ve deneyimin yalnızca İstanbul sınırları içerisinde kalmaması gerektiğine inanıyoruz. İstanbul Enerji’nin bu konudaki çalışmalarını çok kıymetli buluyorum. Bugün Edirne’den Ardahan’a, Muğla’dan Zonguldak’a kadar farklı kentlerde İstanbul Enerji bu bilgi birikimini paylaşıyor" dedi.

“ARTAN SICAKLIKLARI VE KURAKLIĞI BUGÜN YAŞIYORUZ”

İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın ise iklim krizinin soyut bir gelecek tartışması olmadığını, doğrudan kentlerin yaşadığı somut bir kriz olduğunu belirtti. Yalçın, “Artan sıcaklıkları, şiddetlenen yağışları, kuraklığı ve bunların kent yaşamına etkilerini bugün görüyoruz. Dijital İklim Merkezi ile kentlerimizin iklim geleceğinde veriden karara, karardan eyleme geçen yeni bir dönemi başlatıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefiyle birlikte sürecin yeni bir aşamaya ulaştığını ifade eden Yalçın, Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının devreye girmesiyle birlikte Türkiye genelinde geniş ölçekli planlama, uygulama ve izleme zorunluluğunun doğacağını aktardı.

İstanbul Enerji’nin bugüne kadar 30’u aşkın SECAP çalışmasını hayata geçirdiğini hatırlatan Yalçın, “Bir planı hazırlamak önemli; asıl değer, o planın verisini güncel tutabilmek ve eylemlerini sahada izleyebilmek. Bugün açılışını yaptığımız Dijital İklim Merkezi, yıllardır sahada biriktirdiğimiz bilgi ve deneyimin yeni adımıdır” diye konuştu.

BELEDİYELERDEN ÜNİVERSİTELERE: TÜM KURUMLAR İÇİN YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ

Dijital İklim Merkezi, teknik altyapısını yalnızca belediyelerle sınırlandırmayacak. Merkez; üniversiteler, kamu kurumları, eğitim ve sağlık kuruluşları ile sanayi kuruluşları başta olmak üzere, enerji tüketimini ve karbon ayak izini düşürmek isteyen tüm kurumların erişimine sunulacak.

Sürdürülebilirlik hedeflerinin ölçülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla kurulan merkezin teknik kapasitesi, önümüzdeki süreçte veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarının sisteme entegre edilmesiyle daha da genişletilecek. İstanbul Enerji AŞ, geliştirdiği bu dijital modeli Türkiye’nin farklı kentlerindeki yerel yönetimlerle buluşturarak, iklim politikalarının planlama aşamasından izleme ve değerlendirme aşamasına kadar bütüncül bir biçimde yönetilmesine katkı sağlamayı sürdürecek.