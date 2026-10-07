İBB ek iddianamesinin itirafçısı Esenyurt operasyonundan çıktı!

Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ne bu sabah düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, İBB davasının ek iddianamesinde itirafçı olarak yer alan Orhan Yıldırım'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

Orhan Yıldırım'ın adı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ilişkin hazırlanan ek iddianamede yer alıyor. İtirafçı olan Yıldırım'ın Esenyurt Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınması, İBB davasının bugün görülen duruşmasında da gündeme geldi.

Duruşmada söz alan avukat Hüseyin Cengiz, Yıldırım'ın gözaltında bulunması nedeniyle mahkemeye getirilmesini talep etti.

Cengiz, Yıldırım'ın birleşen dosyanın önemli sanıklarından ve itirafçılarından biri olduğunu belirterek, bazı sanıklar hakkındaki işlemlerin Yıldırım'ın ifadeleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

"DİĞER SANIKLARLA DOĞRUDAN İLGİSİ VAR"

Mahkemeye sunulan talepte, Yıldırım'ın Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden polis marifetiyle duruşmada hazır edilmesi istendi.

Cengiz, Yıldırım'ın ifadelerinin dosyadaki tutuklu ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanan sanıklar açısından önem taşıdığını belirterek, yargılamanın uzamaması ve yeni bir mağduriyet yaşanmaması için sanığın mahkemeye getirilmesini talep etti.

Avukat Cengiz ayrıca, Yıldırım hakkında Esenyurt Belediyesi'ne yönelik operasyonda ortaya atılan iddialar bulunduğunu ve kayyum yönetimiyle birlikte hareket ettiğine ilişkin suçlamaların gündeme geldiğini ifade etti.

Cengiz, Yıldırım'ın mümkünse bugün, bunun mümkün olmaması halinde ise perşembe gününe kadar duruşmada hazır edilmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan İBB ek iddianamesi, devam eden İBB davasıyla birleştirilmişti. Orhan Yıldırım'ın adı iddianamede ise şöyle geçiyor:

"Buraya kadar yapılan değerlendirmelere elde edilen bilirkişi raporları doğrultusunda ulaşılmıştır. Ancak yukarıda da izah edildiği üzere Ağaç ve Peyzaj A.Ş'de bir dönem satın alma müdürü olarak görev yapan şüpheliler Ümit Polat ve Selim Marangoz'un beyanları ile birlikte Süleyman Uzun, Tuğrul Doğu Işık ve Orhan Yıldırım'ın itiraf mahiyetindeki beyanları ve bir kısım teklif mektuplarındaki yazıların incelenmesi sonucu tanzim olunan bilirkişi raporları ve işlerin daha ihaleye çıkılmadan işi alacak firmaya verildiğine ilişkin tespitler birlikte değerlendirildiğinde, işletilen kurgusal ihale sistematiğinin İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün plan ve organizasyonu dahilinde yapıldığını açıkça ortaya koymaktadır."